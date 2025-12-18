渣打夥螞蟻國際推代幣化存款服務 實時調撥港元美元人民幣
撰文：顧慧宇
渣打香港繼去年與螞蟻國際完成以港元計價的區塊鏈結算測試後，近日通過螞蟻國際以區塊鏈技術為基礎的實時財資管理平台Whale平台（「鯨」），成功將螞蟻國際的港元、人民幣及美元帳戶代幣化。
此代幣化解決方案由渣打香港與螞蟻國際共同研發，容許螞蟻國際旗下的業務實體加快轉向採用更優越且與時並進的財資管理模式，實現7x24全天候的實時港元、人民幣及美元結算資金實時調撥。
渣打現金管理業務全球主管Mahesh Kini*表示，隨著企業和機構對『及時』（“just in time”）的流動性依賴日趨增加，市場對實時和7x24的財資管理需求亦正迅速增長。在構建未來現金管理模式的共同願景推動下，我們欣然與螞蟻國際攜手將此方案由概念化逐步實踐至商業化應用。我們致力持續創新解決方案，為客戶提供無縫且安全、以區塊鏈技術為基礎的現金管理和投資方案。」
渣打香港兼大中華及北亞區金融交易業務部主管、環球市場管理主管林遠棟補充道：「這次合作標誌著渣打在代幣化相關業務的另一里程碑。此方案結合螞蟻國際的銀行戶口和代幣化存款，不但使資金能夠以無縫、接近實時的方式在螞蟻國際不同業務實體之間流通，而且顯著提升其財資和營運資金管理的效益。我們預期這成功的業務方案將鼓勵更多跨國企業探討代幣化存款的好處，同時推動香港的代幣化資產市場發展。」
