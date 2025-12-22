PAObank獲陸金所增資5億元　快將推出投資服務

數字銀行PAObank宣佈，隨著業務不斷擴大， 銀行今年總資產按年錄得逾一倍增長，並再度獲陸金所（6623）增資 5 億港元，進一步鞏固資本實力。連同早前增資，陸控於 2025 年向 PAObank 注資達 7 億港元。



PAObank 行政總裁姚文松表示， PAObank 再度獲陸控加碼注資，充分體現股東對數 字銀行發展前景的高度信心，以及對該行長遠發展的大力支持。PAObank 的個人銀行業務版圖正急速擴大，繼早前宣布獲發投資牌照，並即將正式推出市場。

PAObank。

年內總資產規模倍增

截至今年 11 月底， 該行總資產按年增長超過 100%，業務規模大幅擴展。作為平安集團 在港的綜合金融平台之一繼今年3月正式進軍保險業務，PAObank 亦宣佈成為香港首間數字銀行提供線上及線下全方位保險服務，無論汽車保險、旅遊保險和 家居保險等一般保險產品，更將保險產品升級至涵蓋多元化人壽保障及儲蓄保險計劃，全程 無紙化流程障。