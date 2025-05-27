泰國路跑賽主辦單位離奇失蹤 跑手鼓譟報警 起點拱門寫錯日期
撰文：顏銘輝
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星期日（25日）在泰國出現了一場主辦單位失蹤的路跑賽，現場有數以百計的跑手、有司儀、有帳篷，還有一個寫錯了比賽日期的起點拱門，但沒有主辦單位。這場比賽名為「Run for Destination 2025」，於泰國首都曼谷的九世王御苑舉行，分為5公里及10公里兩個距離組別。大會在賽前一晚仍然在Facebook宣傳，結果在事前沒有任何通知下，比賽告吹，現場跑手十分不滿，有人報警求助。
主辦單位接受警方查問後，再接受泰國《國民報》訪問解釋，聲稱主要問題來自與活動策劃公司關係破裂，雙方未能達成協議；主辦單位臨急臨忙親自落場處理，但由於同日有多項比賽，各供應商未能提供服務或費用超出預算，結果令比賽徹底失敗。就賠償方面，主辦單位表示先諮詢法律再決定方案。
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