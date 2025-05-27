泰國路跑賽主辦單位「甩底」　跑手鼓譟報警　起點拱門寫錯日期

星期日（25日）在泰國出現了一場主辦單位失蹤的路跑賽，現場有數以百計的跑手、有司儀、有帳篷，還有一個寫錯了比賽日期的起點拱門，但沒有主辦單位。這場比賽名為「Run for Destination 2025」，於泰國首都曼谷的九世王御苑舉行，分為5公里及10公里兩個距離組別。大會在賽前一晚仍然在Facebook宣傳，結果在事前沒有任何通知下，比賽告吹，現場跑手十分不滿，有人報警求助。

主辦單位接受警方查問後，再接受泰國傳媒訪問解釋，聲稱主要問題來自與活動策劃公司關係破裂，雙方未能達成協議；主辦單位臨急臨忙親自落場處理，但由於同日有多項比賽，各供應商未能提供服務或費用超出預算，結果令活動徹底失敗。就賠償方面，主辦單位表示願意承擔責任，會先諮詢法律意見再決定方案。



在5月25日舉行的「Run for Destination 2025」路跑賽在沒有通知下告吹，現場有拱門、有帳篷、有跑手，但沒有主辦單位。（x）

在星期日清晨，愈來愈多跑手來到九世王御苑的起點。在巍然的起點拱門前，數以百計的跑手摩拳擦掌，準備早上6時開賽的10公里及6時10分開賽的5公里。雖然拱門上的橫額犯了一個很大的錯誤，將比賽日期寫為2028年5月28日，但大家相信只是手民之誤。在賽前一晚，大會仍在Facebook上宣布比賽，並分享了一張起點拱門的照片。

賽前一晚，大會仍在有逾6000名粉絲的社交媒體上宣傳比賽。（Facebook）

然而，愈來愈近開跑時間，跑手們愈來愈不安，大會沒有任何廣播，連主辦單位的人都消失了！當原定開賽時間已到，但什麼都沒有發生，跑手們意識到被騙了，比賽告吹了！現場有帳篷、拱門、流動廁所、救護車，但不見有時鐘，也沒有飲料及食物。跑手鼓譟，有人報警，警方到場處理。

警方正調查事件是否存在欺詐，主辦單位面臨消費者保護法、電腦罪行等刑事檢控。

在5月25日舉行的「Run for Destination 2025」路跑賽在沒有通知下告吹，現場有拱門、有帳篷、有跑手，但沒有主辦單位。（x）

據報，一位懷疑與主辦單位有關係的女士被帶走，期間有多名跑手向該女士叫囂，其中一人更嘗試將她從警車上拉下來。事後，大約100名跑手到警方報案投訴。警方表示，這項比賽有約1800人報名。報名費由450至1500泰銖（約108至359港元）不等，除個人參賽外，主辦單位事前還推廣兩人同行或家庭參賽的計劃。

兩位主辦單位的代表在警署接受查問，扣留8小時後獲釋，向傳媒講解這場跑賽告吹的原因。他們承認今次是首次舉辦比賽，經驗不足，並承諾會向跑手賠償，但先要徵詢法律意見。

在5月25日舉行的「Run for Destination 2025」路跑賽在沒有通知下告吹，現場有拱門、有帳篷、有跑手，但沒有主辦單位。起點拱門的字眼寫錯了，寫了做2028年5月28日。（x）

根據主辦單位的說法，他們在2024年12月開始這個計劃，原定比賽在2025年1月12日舉行，但銷情慘淡，只有300人報名，所以他們推遲日期至5月。他們解釋，活動失敗主要在於他們跟活動策劃公司關係破裂，雙方談判了兩個月後未能達成協議。在臨急臨忙下，主辦單位只好親自落場處理物流及各樣設施。不過，由於當日多比賽，供應商要麼未能提供服務，要麼價錢超出預算，所以最終比賽胎死腹中。

其中一名主辦單位代表向傳媒說：「我們真心想舉行這次活動，但第一次做搞手，欠缺經驗，我們低估了活動的規模。我們願意承擔全部責任。」

起點拱門的字眼寫錯了，一場2025年5月25日舉行的比賽，寫了做2028年5月28日。（x）

泰國女藝人Pitta Na Patalung獲聘為今場比賽起步儀式的司儀，按原定計劃到場，她說：「我到場後，感覺有些東西不對勁。參加者都在嘀咕着比賽出了什麼問題。」她補充，只收到一份粗略的活動程序，從未見到有完整的版本。她希望跑手可以獲得全面及公平的賠償。

有一位負責管理水站及指示方向的合約工表示，他們每人收了500泰銖人工。他表示第一次為這間主辦單位工作。他說：「完全不像我以前工作過的那些專業活動。」他表示現場缺乏燈光，沒有音響系統，連比賽獎牌都不足夠。他還透露，團隊有大約60人，他們都向主辦單位追了很多日，才收齊總共逾3萬泰銖的工資。