跑步人誌．馮顯峰1︱無私編製香港長跑百傑譜　素人亦值得被看見

跑步是歷史最悠久的競技運動之一，經過2000多年發展，運動已發展至一個極高水平。香港目前在全球之中相對落後，跑步水平若要提升，運動員的努力以外，還要有一班有心人的配合，方能成事。說的不止是直接跟運動相關的教練、治療師以至田徑總會上下，民間自發組織和跑友的無私付出，其實同樣重要。

今期《跑步人誌》的主角，正是其中一員。本身亦是跑手的馮顯峰（阿峰），緣於感動與好奇，一步步編製出香港女子和男子半馬、全馬和10公里的「香港歷代百傑」，雖是非正式的「江湖譜」，但成功為眾跑友提供一個極具參加價值的門欖和框架，更是不少市民跑手努力求進的目標，亦不啻是香港這塊彈丸之地中長跑水平的一個客觀指標。

攝影：夏家朗



馮顯峰（阿峰）在中大讀書和工作多年，因此我們到中大跟他暢談製作香港長跑百傑譜的始末。（夏家朗攝）

「一時衝動」編製香港跑界百傑 民間跑者值得被看見

香港人講求效率，忍不住問阿峰為何要付出寶貴時間，做這件未必有人欣賞的事？他笑言最初純粹是一時衝動：「2024年尾看到光頭教練（李翰暄）在台北馬拉松帶女學生衝擊半馬百傑的影片，跑到尾段跑手開始跌速，光頭沿途不斷鼓勵，最後1公里跑手為進百傑而拚多一把勁，最後順利達成。」

阿峰感動之餘，頓覺百傑「mean something」（甚具意義），加上有點好奇：「想知香港有幾多個能跑進1:30（1小時30分）內的女跑手」，便趁周末的空檔開始找尋材料，「整理的時候未諗百傑，砌砌吓去到80、90傑，有機會去到100」。他一直羨慕台灣有百傑，受影片感動而先製作女子半馬，同時亦有感「香港跑界文化，男運動員似乎討論度較大」，為運動平權他在資訊發布時會盡量先提及女子組，並有感而發：「好多香港女仔都跑得好好，值得被看見」，「香港女子半程馬拉松歷代百傑」就是這樣誕生。

「臺灣長跑競技網」製作各項中長跑距離的男、女子歷代百傑排名。（臺灣長跑競技網截圖）

什麼是「百傑」？

先說說什麼是「百傑」。台灣跑界一班有心人通過「臺灣長跑競技網」分享田徑相關資訊，約10多年前開始製作各項中長跑距離的男、女子歷代百傑排名。顧名思義，「百傑」就是台灣本土歷年成績最優秀的前100名選手。 阿峰參考他們的做法，由女子半馬開始製作，然後是男子半馬、女子全馬、男子全馬，女子10公里、男子10公里，做出一系列的「香港版」百傑名譜。

「百傑」二字是「百」與「傑」並重，他不會為填滿100個名字，而加入所找到的跑者與成績。阿峰會參考台灣百傑的門欖，為每項距離設下晉身其中的時間，例如女子半馬是1小時30分之內，目前有94位跑手上榜，距離百傑滿員尚餘6席。他希望「百傑」製作出來，能上榜者都是在本地達到一定水平，並能讓這班默默耕耘的市民跑手讓更多人看見。

阿峰本身亦是一位民間跑者，2024年在日本岡山馬拉松寫下2小時51分30秒的個人最佳時間。（受訪者提供）

嚴謹而認真的製作

表面看來，阿峰「只是」砌了6個Excel表——首先，6個Excel表本身已不簡單，細聽他的製作過程後，便可了解「香港跑界百傑」的實際操作是如何認真和嚴謹。「先睇台灣百傑的門檻，如女子半馬約為1小時29分」，找到時間參考指標；第二步，他從香港田總網站的資料着手，找出本地頂尖跑手的年度成績與排名，每個項目可追溯的舊資料年份稍有不同，如女子半馬最早可找到1999年；再下一步或許是最困難的，因為想追尋年代更久遠的成績，便要從昔日舊報章之中逐一翻閱。

筆者對這煩瑣的工序不禁感到吃驚，阿峰卻一臉淡然，他很快已找出最快捷的方案：一份《南華早報》（SCMP），一份《華僑日報》，兩份本地大報，一中一英，資料已齊全而不重覆，當中向來重視體育新聞的《南早》資訊最齊備，「SCMP每周有個運動成績欄目，由1960年代左右直至2003年，之後個欄就無咗。」

他在找舊報紙方面有個大部分人都沒有的優勢——阿峰回到母校香港中文大學工作，其中一項「員工福利」，就是可從中大圖書館網站找資料，瀏覽數碼化的舊報紙影像資料。訪問當日他即席示範，按長跑項目利用關鍵字搜尋，如搜尋「半馬」（half marathon），從1967至2023年之間有2000多篇文章。處理這個數量的資訊亦不簡單，阿峰一貫作風，只稱每篇報道「好快已經知道關唔關事」。如此一來，他只花上數天時間便基本整理出「香港歷代女子半馬百傑」，非常有效率。

阿峰即場示範如何從舊報章中找資料。（夏家朗攝）

永遠不會完結的「百傑」工程

工序去到這裏仍未完結，或許應該說，是永遠不會完結。比起用上一番心機時間「砌」出來的百傑名譜，更加難的一點或許是從此之後每個星期他都要留意全球各地大型長跑比賽，看看有沒有跑出佳績的新人上榜。阿峰坦言，憑他一人之力，根本無可能做到，意外之喜是，他整理出百傑資訊後，不單獲得不少跑友讚好：「香港終於有人做！」而且每逢發現有本地跑手在各項賽事獲得佳績，紛紛主動發訊息「報料」給他，讓他可以更輕鬆省時地為「百傑」持續更新。

6個距離的百傑名譜逐一整理下來，不時遇上同一個棘手的疑難，那就是國籍問題。「前期比較多外國人名，到底應否把他們計算在內？近年不少人已移民外地，又應不應當他們是香港人？」他向上文提及的一班主理「臺灣長跑競技網」前輩請教，再按香港的獨特情況定下準則，他會不厭其煩地查看跑手是否持香港護照，再看相關跑手做出成績的那場比賽是用什麼身份來報，並從國際田聯網站的資料交叉查證跑手申報的國籍，「如果已經移民，是否已取得公民資格？那樣便要DM（私訊）問那位跑手。」複雜難解的國籍議題，經他有系統而細心的梳理下，亦迎刃而解。

阿峰每星期持續為本地跑界百傑榜更新，基本上每逢大賽都會有跟香港跑手相關的新帖文。（threads@fung.lauf）

社交平台threads成一大助力

田總官方亦有每年各項目前列選手排名，阿峰有感當中欠缺歷代跑手資訊，當中亦只會有田總註冊運動員及有向田總申報的成績，有成績的素人跑手有機會成為漏網之魚，資訊不夠完整。阿峰一時感動和好奇一鼓作氣，無私地造就出「大家都想有」而「香港終於有」的香港長跑百傑名譜。

他說以往曾經有跑步專頁和民間跑友嘗試整理香港前列跑手資料，惟在Facebook和Instagram的流通量均不高，因此他「最初做的時候唔知有無人有興趣」，有賴社交平台threads在本港興起，不一樣的演算法讓阿峰努力製作的成果流通跑界，「兩年前唔會發展到，Facebook和IG流通資訊圍繞身邊人，threads散到畀好多陌生人。」

百傑名譜由最初1個，變成6個，資訊量愈來愈大，為什麼不找其他人幫手，選擇獨自整理？一來他認為「自己都搞得掂」，而且每個人對某些細節的定義或有出入，為免引起爭論或資訊不一致，他寧願自行主理，以自己定下的準則貫徹始終，加上本地百傑在跑友間已有一定知名度，時時獲得跑友報料，變相「所有人幫緊我」。

阿峰熱愛長跑，並製作「香港長跑百傑」名譜。（夏家朗攝）

意外收穫與觀察

整理百傑名譜，讓他帶來不少意外收穫，首先是「認識多咗好多人」，「有受傷已久的跑手窩心地DM我，說想不到自己的時間原來仍在頭10位，希望之後傷患受到控制的情況下有機會跑返。」收到這類訊息令阿峰很開心，「自己近一年都有傷，受傷的人唔知自己跑唔跑得返，百傑至少可以為他們留下痕跡、曾經風光過。」

此外，他認為百傑是個很好的參考基準，例如以往跑手跑出某個成績，就單單是這樣，有百傑比對，便可立即知道這個跑手全香港歷代前列跑手中屬什麼水平，站在欣賞角度「多副眼鏡」。每次他更新資訊時都會標明跑手由第幾名進步到第幾名，讓大家看到跑手的進步，阿峰感言，「即使香港的成績同世界有段距離，也不應否定跑手（在本地層面）都係好出色」。

有跑渣馬的朋友告訴他，「全馬望住百傑目標去做，女子全馬3:15（3小時15分），我想試吓。」素人跑手往百傑目標進發，精英跑手力爭上游，一如元祖版的台灣百傑，阿峰製作的香港版本亦開始達到類似效果。他樂見「跑手間多咗互相欣賞」，「跑界互相分享喜悅，無論咩時間都戥對方開心」。

阿峰身後的中大運動場，他由學士到碩士畢業多年來都無跑過，現在卻已成為他的練跑基地。（夏家朗攝）

一個人的力量與漣漪效應

一個人的力量看似微小，阿峰口中的「6個Excel表」，背後是他個人的無私付出，亦是對香港和跑步的熱愛，當中同時蘊藏香港長跑界不同年代精英數十年下來的努力與積累。阿峰努力讓一眾民間跑者付出的汗水被更多人看見，他這位跑界有心人的付出亦值得獲更多香港人的欣賞與掌聲。

香港長跑百傑名譜誕生後，愈來愈多熱心跑友加入討論、報料，亦成為部分民間跑者求進的目標，去年12月下旬阿峰一個人所產生的正面漣漪效應，借助社交平台的力量，正散發開去，最終可達到多廣、多遠，沒有人能知道，然而單是那份不問回報的熱誠足已教人感動。

看到這裏，大家是否好奇一個什麼背景的人，才能夠如此高效率又不失公平、公正地製作出這份香港跑界百傑名譜？且看下回分解。

（跑步人誌．馮顯峰．系列之一）

