跑步人誌．馮顯峰3︱香港長跑百傑名譜的意義　從資料看到大畫面

熱愛跑步的馮顯峰（阿峰）參考台灣跑界的做法，製成香港版的女子和男子半馬、全馬和10公里3個途程百傑名譜，記錄本地歷來最快的100位跑手的成績與名字，最初目標或許只是「素人跑手的努力亦值得被看見」，製作出來既有意想不到的額外收穫，例如推動想跑進百傑的市民跑者持續進步，亦可較宏觀地看到香港長跑界的狀況。

台灣跑界早已有百傑名冊，阿峰看得羨慕，「2022年見到，但香港無」，2024年他有份參與的台北馬拉松，一條女跑手為晉身百傑而奮鬥的影片，讓他看得感動，然後親自動手製作「香港版」百傑，以他哲學家的嚴謹特質，就算是非正式的民間版本，也廣受跑手認同。

跑步人誌．馮顯峰——系列之三

攝影：夏家朗



馮顯峰（阿峰）笑稱，製作香港版跑界百傑最初只為「滿足自己」。（夏家朗攝）

香港長跑百傑名譜的意義與價值

阿峰笑言，最初只為「滿足自己」，「想知道有多少本地女將能在半馬跑進1小時30分內」，他觀察到，「香港女子運動員，第二梯隊之間實力好接近，疫情後有比較大一群人成績冒起」，於是先試做女子半馬百傑。台灣女子半馬的百傑入圍界線是1小時29分，阿峰將香港版定在1小時30分，他有感兩地跑將實力接近，而且身體條件亦相去不遠，因此會是有意思的參考。

有些東西，不製作出來未必了解到它的重要性，「多副眼鏡去欣賞不同運動員的成績，呢個時間其實代表着什麼」，橫向可對比同年代跑手，縱向可對比不同年代的健將，昔日裝備與跑鞋、訓練方式和飲食營養均無法跟現今相比，可想而知今時今日仍能高佔「百傑」前列的前輩跑者是如何劃時代地厲害，為長跑迷增添多一個欣賞角度。

阿峰（圖中黑背心）本身亦是為認真練習的民間跑手，2024年渣馬第二度全馬Sub 3。（受訪者提供）

從資料中看到大畫面

筆者與阿峰均認同，香港在長跑運動方面的發展相對滯後，那怕一時三刻未必可以成績突飛猛進，近年新一代跑手在不同距離持續有進步和突破，當中不止是頂尖的一小撮，還包括為數不少的市民跑手。

「百傑名冊」6個Excel表看似簡單，卻是跑者成績獲得肯定的證明，阿峰曾意外收到素人跑友訊息，表示會嘗試向百傑目標邁進，無形中為素人跑者提供一個確切的門檻目標，推動本地跑者成績持續進步，當中那份無形的鼓勵作用絕不應小看。

阿峰一個人製作香港長跑百傑名譜，獲得不少意外收穫。（夏家朗攝）

百傑每個距離設下門檻 暫只得女子全馬「滿員」

他不會為填滿100人而硬塞名字，為每項距離設下門檻：女子馬拉松為3小時15分，半馬為1小時30分，10公里為40分鐘；男子馬拉松為2小時39分，半馬1小時14分，10公里33分30秒。

目前3個距離共6個項目之中，只有女子馬拉松一項「百傑滿員」，阿峰樂見近年本地跑手的進步，尤其是女子運動員，「每次大賽都要update10個、8個」，回看「6、7年前能跑進40分鐘內的女仔好少」，如今88位入圍百傑跑手，「近3年佔超過一半」，證明香港跑手「進步緊，亦進步得好快」，指出「從資料中可看到大畫面」。

阿峰在中大由學士讀到碩士畢業，目前亦在中大工作。（夏家朗攝）

開始為「百傑」加入比賽鞋資訊

不做不會知道的是，印象中台灣女跑手整體成績稍勝香港，阿峰整理出來才發現「原本香港Sub 3女跑手多過台灣」，有趣的發現和驚喜，如埋藏的寶藏那樣漸漸發掘出來。由此可見，民間整理出來的長跑資訊，只要原則嚴謹、一致、公平，一樣可以具備意義與價值。

基本上每逢大賽阿峰都會在threads出新帖文，更新一下「百傑」狀況，並特別標明個別跑手由第幾位提升到第幾名，可看到跑者的個人進步。有別於台灣元祖版「臺灣長跑競技網」由一群愛好者分擔資料更新，阿峰一個人獨力處理之下，涵蓋的項目和距離自然不及台灣版多，但他亦盡量想出獨特之處，開始在榜內加入百傑跑者創下佳績時所穿著的跑鞋品牌和型號，這點連台灣版百傑亦未照顧到的。

（跑步人誌．馮顯峰．系列之三——完）

傳送門：阿峰製作的香港長跑歷代百傑名譜：

https://hffunghk.wordpress.com/category/running/top100/