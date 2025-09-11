跑步︱傑祖基夏辛驚喜宣布參加今年紐約馬　跑神勢破川內優輝紀錄

「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）與荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）剛戰畢8月底的悉尼馬拉松，二人突宣布參加今年11月2日舉行的紐約馬拉松，兩項賽事僅相隔兩個月多一點，絕對是意外之喜。

今年悉尼馬拉松獲升格，傳統「六大馬」變成「七大」，紐約馬是傑祖基唯一尚未參加的七大賽事，「跑神」參賽意味着他很大機會打破由「最強市民跑手」川內優輝保持的七大馬紀錄。



傑祖基宣布戰紐約馬，首次一年內跑3隻馬拉松。（路透社）

傑祖基首度一年戰3馬 七大馬終極一戰

40歲的傑祖基過去兩年成績走下坡，4次比賽均三甲不入，巴黎奧運甚至生涯首度未能完成賽事。不過正如他在悉尼馬賽前及賽後所言，「我相信我已毋須證明自己」，「跑神」如今出戰不再為成績，更着重享受跑步及推廣馬拉松。

今年他已先後出戰倫敦及悉尼馬拉松，他在倫敦以2小時05分25秒得第六名，悉尼馬跑出2小時08分31秒得第九名，今次宣布參與紐約馬，將會是他首度在一年內3戰全馬。

「最強市民跑手」川內優輝是七大馬平均完成時間最快紀錄保持者。（Getty Images）

勢破川內優輝七大馬最快跑手紀錄

紐約馬是傑祖基唯一尚未參與的七大馬賽事，他在聲明中稱：「我內心一直有到紐約的想法，期待到時經歷一切，聆聽群眾的歡呼聲，跟當地人會面，及為跑步社群留下長久足印。」

有「最強市民跑手」稱號的日本跑手川內優輝，今年以2小時21分08秒完成悉尼馬，並以平均2小時13分43秒完成七大馬，寫下紀錄。今次傑祖基參賽，意味他的紀錄很大機會被打破。跑神的六大馬往績，最慢的波士頓跑2小時9分23秒，最快的柏林馬是前世界紀錄2小時01分09秒，平均為2小時04秒45秒，換言之，就算「跑神」僅以Sub 3成績2小時59分59秒完賽，已足夠打破川內優輝保持的紀錄。

傑祖基與夏辛繼悉尼馬後，亦雙雙出戰今年紐約馬。（Getty Images）

七大馬成績：川內優輝 VS 傑祖基

東京／2小時08分37秒／2小時02分40秒



波士頓／2小時12分55秒／2小時09分23秒



倫敦／2小時13分18秒／2小時02分37秒



柏林／2小時11分03秒／2小時01分09秒



芝加哥／2小時16分26秒／2小時04分11秒



悉尼／2小時21分08秒／2小時08分31秒



紐約／2小時12分29秒／？



夏辛早前在悉尼馬奪冠。（路透社）

夏辛力爭七大馬第4冠

傑祖基在七大馬賽事中，曾5度在柏林馬拉松封王，創下紀錄，6戰倫敦馬曾4次勝出，東京和芝加哥各贏一次，賽道坡幅較大的波士頓和悉尼只參加過一次，均三甲不入。

荷蘭中長跑女王夏辛，開始兼跑馬拉松僅兩年，2023年連贏倫敦及芝加哥馬拉松，2024年東京馬得第4，巴黎奧運寫下創舉，在5000米及10000米均獲銅牌後，於馬拉松賽事摘下金牌。今年她再戰倫敦馬獲季軍，並在悉尼馬以2小時18分22秒奪冠，七大馬中已在其中3個賽事勝出。