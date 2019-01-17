Sony PS4主機減$388 PSVR激減$600 新年優惠仲有咩game減價？

【Sony PS4推多項新年購物優惠】就快過年，各界都開始放出減價促銷活動，Sony香港也推出「新機賀豚年」優惠，有不少PS4相關減價優惠，如果仍然未是PS4機主，不妨考慮趁現在出機，過年放假唔怕無嘢做啦！

PS4主機／套裝減$388

首先最實際當然是減價；簡單總結，任何類型PS4主機減$388（KINGDOM HEARTS 3限定版主機除外），PS4 HITS套裝（普通版PS4 500GB + 3隻game）減$288，PSVR減$588；以上全部另送多樂貓（即Sony貓）利是封一套（睇相幾靚）。

其中比較值得留意是PSVR，PSVR推出以來已多次減價，今次優惠再減$588，不需二千港元就可入手；近來又有Beat Saber、Ace Combat 7等VR大作推出，如果對VR有興趣的話今次是入手好時機。

如已有VR在手，可以去日本PSN免費下載Ace Combat 7 VR試玩版本，看看自己會不會頭暈。

除了主機減價外Sony也一併推出特價商品，其中「PS4節日超值遊戲套裝」（售468港元）和「PS4 Dual Pack」比較值得留意，前者收錄Bloodborne、The Last of Us Remastered等6款經典PS4遊戲；後者為兩款遊戲的綁縛包，分為兩個版本，一個是Detroit: Become Human + God of War（售$398），另一個則是閃之軌跡改I及II（售$308）。

PlayStation4節日超值遊戲套裝內容 Bloodborne The Old Hunters Edition (中英文版) DESTINY 2 (中英文版) Gran Turismo Sport 一般版(中英文版) LocoRoco Remastered (中英文版) PATAPON Remastered (英文版) The Last of Us Remastered (中英文版)

算一算，這些遊戲收二手價錢也所差無幾，而且Bloodborne、The Last of Us、Detroit、GT Sport和戰神都是PS4上最出色的遊戲；如果未擁有這些遊戲而又像我般喜歡買實體版儲盒（雖然最近開始覺得換碟好麻煩），可以積極考慮入手過年打餐飽。

優惠由1月18日起到2月17日，更多詳情可以到官方網頁查看。

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（推廣日期: 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076 ​