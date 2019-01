Sony PS4主機減$388 PSVR激減$600 新年優惠仲有咩game減價？

【Sony PS4推多項新年購物優惠】就快過年,各界都開始放出減價促銷活動,Sony香港也推出「新機賀豚年」優惠,有不少PS4相關減價優惠,如果仍然未是PS4機主,不妨考慮趁現在出機,過年放假唔怕無嘢做啦!

PS4主機/套裝減$388

首先最實際當然是減價;簡單總結,任何類型PS4主機減$388(KINGDOM HEARTS 3限定版主機除外),PS4 HITS套裝(普通版PS4 500GB + 3隻game)減$288,PSVR減$588;以上全部另送多樂貓(即Sony貓)利是封一套(睇相幾靚)。

其中比較值得留意是PSVR,PSVR推出以來已多次減價,今次優惠再減$588,不需二千港元就可入手;近來又有Beat Saber、Ace Combat 7等VR大作推出,如果對VR有興趣的話今次是入手好時機。

如已有VR在手,可以去日本PSN免費下載Ace Combat 7 VR試玩版本,看看自己會不會頭暈。

除了主機減價外Sony也一併推出特價商品,其中「PS4節日超值遊戲套裝」(售468港元)和「PS4 Dual Pack」比較值得留意,前者收錄Bloodborne、The Last of Us Remastered等6款經典PS4遊戲;後者為兩款遊戲的綁縛包,分為兩個版本,一個是Detroit: Become Human + God of War(售$398),另一個則是閃之軌跡改I及II(售$308)。

PlayStation4節日超值遊戲套裝內容 Bloodborne The Old Hunters Edition (中英文版) DESTINY 2 (中英文版) Gran Turismo Sport 一般版(中英文版) LocoRoco Remastered (中英文版) PATAPON Remastered (英文版) The Last of Us Remastered (中英文版)

算一算,這些遊戲收二手價錢也所差無幾,而且Bloodborne、The Last of Us、Detroit、GT Sport和戰神都是PS4上最出色的遊戲;如果未擁有這些遊戲而又像我般喜歡買實體版儲盒(雖然最近開始覺得換碟好麻煩),可以積極考慮入手過年打餐飽。

優惠由1月18日起到2月17日,更多詳情可以到官方網頁查看。

