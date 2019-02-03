中國賣BioHazard RE2要用暗語！淘寶創意改名你能明白嗎？

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）在上兩個星期對遊戲界的震撼，相信很多玩家都感受到，這絕對是全球玩家都應該可以好好享受的遊戲。不過，中國大陸的嚴格管制下，內地的玩家就沒有那麼容易可以玩到這隻大作。《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》被中國的文化部拒諸門外，那中國玩家要怎樣才能買到遊戲呢？

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）除了完全重製外,更特意加入普通話語音，應該是打入中國主埸的策劃。可是，國家文化部以遊戲「有害國家安全」及「血腥暴力」等原因，定為「違法」遊戲，不許在國內販賣。那中國玩家正在遊玩的《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》是那裡來的呢？沒錯，也是全能的淘寶。有不少賣家發揮創意，以一些暗語﹑暗號來販賣該遊戲，以避開國內的嚴格規管。

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

中國國家文化部以血腥﹑暴力為由，禁售《Resident Evil 2》《生化危機 2 重製版》（官方圖片）

《我來警察局上班第一天重製版》

 中國不少玩家都是淘寶上購買遊戲光碟或 CD Key，但被禁售的《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》，淘寶買賣相方都要動動腦，才能躲過禁售令。例如不直接貼上遊戲的官方封面，或把遊戲名改為能令玩家足以聯想的名子。大家看到這個手繪的封面，加上《我來警察局上班第一天重製版》的名字，能想到是《Resident Evil 2》嗎？這已經是比較明顯的例子，甚至有賣家以《植物大戰喪屍》的喪屍封面，配上《打我啊 重置版2》的名字，打喪屍的重置（製）版遊戲來表示《Resident Evil 2》，這又是一個腦洞大開的想法。筆者看完這一系列的暗語後，不得不佩服強國的創意。

點擊下圖放大其他《Resident Evil 2》的中國暗語

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《大菠蘿 3》悲劇

其實中國在遊戲上發出禁售令不是今天的事，每年也有不少遊戲因各種理由受到限制。另一邊廂，在中國淘寶或網絡上，使用交易暗語也是一直都有的「文化」。早在 2012 年，《暗黑破壞神 3》（Diablo 3）沒有開中國開放出售時，淘寶就以「大菠蘿 3」（取英文諧音）作為交易暗語出售該款遊戲。不過，有網民買完後在評價中表示，他收到的是真正的 3 個菠蘿，不是心目中的《暗黑破壞神 3》，而且追問客服時，對方指出售﹑描述的貨品和買家收到的一樣，尋正當交易。未知今次的《Resident Evil 2》暗語又會不會出現這些笑話呢？

創意無限的暗語

除了《Resident Evil 2》和《暗黑破壞神 3》外，中國大陸的遊戲暗語還有許多，而且每個都是足以令人發笑的創意名字。遊戲進入受中國嚴厲監管的同時，內地網民和賣家被逼出的創意真的令人驚嘆。想知還有什麼有趣名字和圖片，點擊下圖觀看。

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