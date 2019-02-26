Switch破解改機變Tablet平板電腦　高手成功運行Android 10Q

Nintendo Switch遭破解已一段時間，除了邪道盜版用途之外其實有不少程式員都在尋找裝置的其他可能性。最近外國有程式員就為Switch裝入Android系統並成功運行：

來自德國的Android程式員Max Keller於其Twitter上發布是次破解進展影片，約2分鐘的影片展示了Switch成功安裝了Android系統，而且是最新的Android 10Q（開發中版本）。Max Keller運用Switch的輕觸功能操作，令Switch與一般Android Tablet無異，亦展示了Wi-Fi及Bluetooth功能正常運作，可以開瀏覽器上網。

Switch運行Android 10Q影片截圖：

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不過Max Keller亦在Twitter上表示，因為Android版Switch的GPU Driver現時未能正常運作，令他們展示時用了CPU描繪圖像，做成了Lag機的問題，之後團隊將要解決GPU的支援問題。

未來如果Switch能安裝Android遊戲又可運用到Switch按鍵的話，將會成功一部非常強大的多功能主機。但這樣亦會直接影響包括Nintendo eShop及Nintendo Switch Online服務提供的遊戲，任天堂當然不會坐視不理，說到底它本來就要制止破解問題。