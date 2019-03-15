【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】Ubisoft本年射擊RPG大作《全境封鎖2》（Tom Clancy's The Division 2）正式推出後，特工們應該已經在華盛頓不停「farm槍」中，而其中有一款槍真心推介給大家，該種槍械可靠之餘，除了可以街場拾取更可以自製！

開啟製作台

《全境封鎖2》（The Division 2） 中，白宮內有8大製作功能需要靠特工開啓，完成「戲院聚落」至「傑佛遜商業中心」後，任務會安排玩家與招募「依娜亞」，便可以正式開啟「製作台」了。特工的武器、防具等都可以透過特工在路邊或戰鬥完成收集、解拆武器防具取得材料，但條件是需要「設計圖」，至於設計圖如何入手？

招募「依娜亞」後可到白宮開啟製作台

在行動基地（白宮）的製作台，可以自製武器

設計圖入手

為何要開啟「戲院聚落」？因為每個聚落中其中一個功能「計畫」（Project）將會開啟，特工於聚落身處的地區中完成相關條件（例如捐獻背包、護膝、完成區內未知活動數個）就可取得武器或改裝部件設計圖，留意「戲院聚落」中一個計畫，容易達成並有「警用M4複製品設計圖」，務必將此設計圖入手！

警用M4是筆者目前為止最滿意的泛用槍

取得「警用M4複製品設計圖」後，玩家就可以用材料（接收器零件可於拆槍後取得，其餘可以在各地區取得）。警用M4或M4系列在初期及中期（Level 16或以前）筆者都建議可試用，原因有以下：【點圖放大】

無限複製、無後座、有技能

M4複製品本身取得的設計圖已經是特殊級（藍槍），特殊級起會有一項隨機技能加成，而且是可以在玩家每升一級後再製作，可以取得更強火力的M4，而且M4是全自動步槍，火力集中兼高射速，準星顯示比例大更接近無後座力，新手至中期都可以長期使用，而最值得使用的原因是玩家可透過專精點數取得零件、.566 改槍部件包括彈匣、槍頭消減器等，都可以在M4上使用，並會令射擊穩定度大增至滿等，唯一是每槍的爆擊力不足，但部件中有增加「爆擊機率」的部件都建議裝上，就可以有更大機會爽穿敵人厚甲！