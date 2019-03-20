【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　DANTE完全上手心得

【Devil May Cry V】（惡魔獵人5/DMC 5）的Dante雖然是沿用了DMC 4的四風格多武器系統，但是因為其招式實在太多變，對於大部份玩家來說Dante仍然是最複雜最難用的角色。以下同大家解構：

Dante的定位：

Dante有四種風格、四種近戰武器及四種遠程武器(不計完全自訂功能)，雖然他沒有Nero的強力投技以及鉤爪，但因為可隨戰況切換風格及武器，隨機應變的能力更全面，而且各項技巧亦更有深度。一開始使用Dante可能會覺得很難上手，但比起切換武器，一開始練習切換Trickster與SwordMaster風格反而更加重要，因為可以讓你更加認識Dante的走位與起攻時機。而Gunslinger及Royal Guard在熟習走位後再學習也不遲。

四種風格要點：

Trickster

地面及空中圓圈衝刺都有無敵時間極好用，R1+前+圓的Air Trick瞬移更加是方便到極的技能，要追著強敵或Boss都應多多使用，更可以接Enemy Step來Reset空中技能(例如再次空中Dash)

SwordMaster

基本亦很重要的輸出風格，四種武器的聖劍風格招式都極實用，以下再會提供一些推薦招式

Gunslinger

常用度比較低，不過部份招式很實用，包括挑起敵人後的雙槍的空中圓型、想大輸出時的雙火箭砲R1+前+圓型、帽子的圓型範圍Set Hat及Hat Trick等

Royal Guard

易學難精的擋格風格，一般玩家可多點嘗試擊中一刻按Royal Guard，按緊鍵的話就算失敗也可消耗魔力來抵擋攻擊，或者用Royal Revenge消耗RG計來無敵反擊。

Dante 各武器核心招式：

劍 Devil Sword Dante

High Time (R1+後+三角)

DMC的恆例招式，簡單而核心的挑上攻擊

Stinger (R1+前+三角)

DMC的恆例招式，實用兼可大幅移位，魔人化時此招會耗魔力大幅提高傷害

DSD COMBO C (三角X2 > 等0.5秒 > 三角>三角長按)

圓型轉劍挑上攻擊，最後按緊能持續，能一下子削弱中型敵人的浮空耐性

Four Handed (劍聖風格 圓型)

追加斬擊傷害的一招，可以一邊三角斬擊一邊按

Round Trips (劍聖風格 圓型儲力)

極好用的自動追蹤攻擊，用來牽制或打停敵人都很有用，亦是Chaos(旋轉怪)的剋星

Dance Macabre (劍聖風格 R1+後+前+圓型連打)

命中後自動連招的亂舞技，威力極強

Dance Macabre 威力 555

拳套腳套 Balrog

Light Blow (拳模式 三角)

簡單的快拳連擊，能點火同時有暈眩效果，簡單而好用

Fly Dragon (拳模式 R1+前+三角>三角)

拳模式下的突進技，也能擊飛敵人

Middle Break (拳模式 劍聖風格 圓型)

多Hit的拳風，配合Light Blow極好用

Rising Dragon (拳模式 劍聖風格 R1+前+圓型連打)

昇龍拳，連打增加威力

Real Impact (拳模式 劍聖風格 點火時 R1+後+圓型)

真昇龍拳，起手慢但威力絕大

Friction (腳模式 空中三角)

腳的飛踢，命中時能Enemy Step再接其他攻擊，甚至做出無限踩

Real Impact真昇威力高達750

電單車 Cavaliere

Gear Wheel (攻擊時啟用)

電單車的重要特性，攻擊時不必太快連打，反而要讓輪子轉動來增加傷害

Air Cavaliere Combo A (空中三角>三角)

簡單暴力而且有滯空效果的一招，配合 Gear Wheel 非常強勁

Highside (空中 R1+後+三角)

威力高的空中攻擊，還能讓敵人稍為升高繼續連技

Wheelie Jump (劍聖風格 R1+後+圓型)

電單車的突進挑上攻擊，擊飛力高之餘能輕鬆連接Air Cavaliere Combo A

Wheelie Jump > Air Cavaliere Combo A X 3 > Highside 可簡單打出1400威力連技

棍 King Cerberus

Revolver (R1+前+三角)

極好用的前方旋轉攻擊，攻擊力高Hit數極多能很易觸發互擊，空中連技亦非常優秀

Ice Age (R1+後+前+三角)

全方位冰罩，是對Fury(瞬移刺客怪)的剋星

Crystal (R1+後+三角)

地面冰刀攻擊，挑上效果之餘能緊接Thunder Clap

Thunder Clap (三角儲力 R1+後+放開)

四個追蹤電球，威力高又有電暈效果

Long Revolver (三角儲力 R1+前+放開)

Revolver的強化版，也能在Revolver落地時使用

Cerberus Combo C (劍聖風格 圓型X3)

棍的三連擊，最後一下有完全倒地效果

Hot Stuff (劍聖風格 R1+後+圓型)

威力高的亂舞技，需要極近距離，魔人化時此招會耗魔力大幅提高傷害

King Slayer (劍聖風格 圓型儲力 R1+前+放開)

帶電的亂舞技，威力不算很高但有多Hit電擊效果

Percussion (劍聖風格 圓型儲力 R1+後+放開)

中範圍雷擊，同時有電擊及倒地效果

Hot Stuff 威力430

其他Dante技巧：

空中挑釁再炒起

Dante的空中挑釁雖然無法移位，但掉出來的玫瑰卻有浮空性能，令Dante可以令敵人再升高一層，之後接Trickster的Air Trick便能夠繼續連技，空中位置高可令連技安排更多，亦可令危險度減少。注意對部份敵人或DMD強化後的敵人會無效。

用劍挑上後可以空中斬3下再空中挑釁，之後Air Trick追上去繼續追擊

Sin Devil Trigger的最佳輸出

在DMD那篇攻略文章都提及過。Sin Devil Trigger(SDT)理想輸出是二段跳才放開L1發動，之後在空中按R2出「The Luce」追蹤彈並按緊，在招式完成後立即再按緊多次「The Luce」。然後留意SDT的計條，當接近耗盡前放手，並按正方加三角使出「JUDGEMENT」。此招是「能鎖定的距離下」的全範圍斬擊，就算劍氣摸不到的敵人亦會中招非常霸道。完成3招輸出可打出5千多的傷害，可以說是毀滅級。

連用兩次追蹤彈，看準計條轉JUDGEMENT

起跳無敵 Royal Guard

高手常常會用Royal Guard完美擋格同時儲魔力，再以完美Royal Release打出極大傷害。而想要準確一點Royal Guard到，小技巧是在起跳中頭幾Frame進行，在起跳的無敵時間下受攻擊會自動判定為Royal Guard。當然這只是小幫忙，正確時機也是需要練習的。

空中Royal Guard比較易按到，不過也是必需要練習，初學失誤一定會有

自訂武器次序做連技

Dante的連技非常依賴武器切換，尤其是挑上攻擊後如果還要慢慢按幾下切換武器，連技很易按不及。最基本例如劍的空中攻擊後，切換至棍連接空中Revolver(R1+前+三角)高傷又爽快，但預設要按R2三下才做到。此時改變一下武器配置，將棍放在劍之後就是解放方法。

改變一下武器次序有時也能發掘到新連技

SSS心得及無消耗變真魔人

Dante要拿SSS可謂非常容易，因為只要切換武器招式就難以重覆，令評價不斷上升，加上各武器高威力的技都有很多，例如拳套的真昇龍拳，劍的Dance Macabre、棍的多Hit連技以至電單車的基本攻擊等等，全部都令Dante上SSS變得很容易。而且Dante有著獨特的技能Quadruple S，可以令玩家在SSS評價時無消耗開Sin Devil Trigger變成真魔人。需要條件就是在SDT計滿了的情況下，打至SSS及按緊放開L1來發動。此時的變身會有約4秒的時間不扣減SDT計量條，4秒前可按L1來解除狀態而且保持計條全滿。故然不變回來的話，Quadruple S可以令整個SDT變身時間更長，但如果想不消耗的話就要斬幾刀變回來了。

SSS變身時左上角的SDT計條在4秒過後才會減少，4秒其間可變回原狀

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