復活節活動很多人會選擇行街，出旺角時記得留意MOKO新世紀廣場將正和PlayStation合辦《Kingdom Hearts III》王國之心III主題活動，麻雀雖小但是內容豐富，無論是Kingdom Hearts fans、核心機迷還是一家大細都適合。

大量迪士尼角色影相打卡

相信這是是次活動最大重點，就是會場內佈置了多個《Kingdom Hearts III》及各迪士尼動畫角色的佈景合照打卡位；可以和《魔雪奇緣》、《反斗奇兵》、《怪獸公司》的一眾角色合照，無論小朋友還是大朋友都會高興吧。

復活節搵毛毛、大眼仔打卡！旺角MOKO x PlayStation 4月聯乘活動

尋寶遊戲 解謎儲印仔換禮品

會場內設有解謎小遊戲，將4個謎題解開收集所有印仔後便可以兌換禮物。謎題本身十分簡單，不過以商場活動來說是很有心思了，尤其是操作平板電腦打開寶箱蓋子意外有趣。成功解開所有謎題即可獲贈PlayStation或《Kingdom Hearts III》精美禮品一份，計有膠file、膠紙及鎖匙扣，數量有限送完即止。個人覺得最吸引是膠file，不騙你圖案真的超級精美，絕對有收藏價值。

個file真心超靚，好想要呀...

硬派PS4遊戲試玩

既然是Kingdom Hearts III主題活動，當然也有Kingdom Hearts III的試玩提供，而且今次提供更是即將上市的中文版。不過說實在Kingdom Hearts是個十分本格的動作遊戲，未必是小孩子可以應付的難度；但始終遊戲有著大量迪士尼角色參戰，單是控制胡迪、巴斯光年跑跑跳跳，應該就已經能令小孩子十分高興了。

此外會場還設有Apex Legends、DQ Builders、及地球防衛軍 鐵雨（Earth Defense Force: Iron Rain）的試玩機台；注意今次是地球防衛軍最新作第一次在香港公開試玩，EDF們記得要去先玩為快。

+ 2

VR體驗區意外驚喜

會場內亦設有VR專區，可以用PSVR來體驗宇多田光去年舉行的演唱會中的兩首歌曲《光》（PS2 Kingdom Hearts主題曲）和《誓い》（Kingdom Hearts III插曲）。

這個體驗很難用文字來描述，和一般看演唱會的感覺不太一樣，尤其是其中有一段光妹走到台前，來到（在VR中）離你伸手可及的距離，就像是光妹為你一人獻唱。個人來說整體效果很有驚喜，如果從未用VR看過音樂表演或者根本未試過PSVR，很值得一試。如果將來能有更多類似的VR內容就好了。

旺角MOKO × PlayStation復活節呈獻Easter Adventureland將於4月5日至25日舉行，免費入場。而Kingdom Hearts III 王國之心3中文版將於5月23日發售。

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