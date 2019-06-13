【E3 2019現場試玩報告】ROLLER CHAMPIONS意外有趣的競技遊戲

遊戲動漫
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【E3 2019 現場試玩報告】筆者在E3試玩《ROLLER CHAMPIONS》這款ubisoft原創運動競技遊戲，遊戲操作簡單但卻意外地有趣！Ubisoft在今屆E3的表現搶眼，除了Ghost Recon、Watch Dogs、Just Dance等人氣續作，更有不少新IP，《ROLLER CHAMPIONS》正是其中一款，值得期待。

《ROLLER CHAMPIONS》屬原創競技運動遊戲，只設PVP對戰模式，沒有對電腦模式。遊戲規則倒是十分簡單，2隊各3位穿著Roller鞋的選手，在橢圓環形賽道中一邊競速一邊爭奪皮球；持球者先要到達賽道的起點，然後有點像美式足球，可以單人帶波疾走、或向前方隊友接力傳球，總之那一方率先維持控球並環賽道號跑一圈，之後將球射入位於起點旁的籃框，便可得1分，先取5分的隊伍為勝。

搶到球後要先回到起點才能跑圈得分，有點像街場籃球打半場時，搶到球後需要先出圈才能進攻的規舉。

可作身體衝撞 講戰隊講合作

當然遊戲不是單純鬥快搶球後賽跑，玩家可以用衝撞攻敵持球者以至任何敵方玩家，成功撞到持球者就可以令他們倒地且失去控球權，從而阻止對方得分（當然持球者也可以迴避）。而若果持球在手的你藝高人膽大，更可以嘗試讓球跑多於一圈：跑兩圈再進球可得3分，跑三圈再進球更可獲得5分，換言之只要成功一次便能馬上勝出。當然跑的距離遠長，敵方阻截的機會就越多，所謂高風險高回報。而角色之間只有外觀差異，速度、倒地時間、控球能力等各種能力均完全相同，雙方可以進行一場條件完全相同的純技術較量。

被撞後球會脫手，如果隊友來得及撿起來便可以繼續跑圈，但如果被對方撿到就會重置已跑的距離，下次再搶到球就要從頭再跑了。

易學難精 博大精深

遊戲的操作十分簡單，任何玩家只要拿起手把，不消數分鐘就可以掌握操作。但是掌握了操作和掌握了遊戲是兩回事；不論進攻防守都可以有很多戰術，隊友可以撞倒追趕持球者的對人以作掩護，又或是搶佔戰略位置等待傳球等；持球者也可以故意往回走引對方追來再將球丟走讓隊友去撿等等。可以肯定有默契的隊伍和三個街客打起來肯定相差甚遠，十分期待神級玩家們表演各種有如NBA的華麗花式入球呀。

恆仔射入奠定性一球而全取3分（誤）

撞倒正要去撿球或接應持球者的敵人是簡單又有效的戰術。

極具潛力的免費遊戲

遊戲節奏相當快速度感高、雙方玩家經常擦身而過高速交鋒，打起來十分有動量，反應之餘又不失深度。最好的地方是而且一場遊戲最多也就10分鐘，玩家很容易就能加入、投入遊戲。如果遊戲另外在Switch推出，又或者將來串流遊戲技術更加成熟時，就更加容易像「手機食雞」般隨時隨地上手打一兩局。不過試玩中也有一個感覺是撞擊的懲罰太少（沒有體力/生命力限制，連速度都幾乎不會減少），使得遊戲很易變成一個互相追逐鬥撞而缺少充滿美感的合作傳接，但遊戲目前仍在試玩階段，這方面或許會在之後再作調整。

這款事前沒有怎麼宣傳的《ROLLER CHAMPIONS》意外地是具潛力的作品，遊戲預定於2020年推出，暫定為免費遊戲（大概靠在遊戲中賣skin獲利吧）。

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