【MHW ICEBORNE】市原、辻本速問速答　ICEBORNE後再無擴充包

【MHW ICEBORNE】外國媒體GAME INFORMER走訪日本大阪的CAPCOM總部，直擊採訪關於《MONSTER HUNTER WORLD ICEBORNE》的情報。繼冰牙龍及冰咒龍裝之後，再發布Rapid-Fire速問速答訪問：

GAME INFORMER上年都曾經同德田優也及辻本P玩過RAPID FIRE訪問，今次就同遊戲監製市原大輔及系列製作人辻本良三再玩多次，爆笑問答之餘亦問出一些ICEBOREN的情報：

今次RAPID FIRE 好爆笑（影片截圖）

Rapid-Fire訪問講求高速問答，搞笑成份也非常之高，以下是部份的問答：

・為何不叫MHW Ultimate？「因為叫ICEBORNE很型」

・為何G級改名叫大師等級？「因為叫Master Rank很型」

・MHW賺了的錢去了哪裡？「在旁邊那棟大廈」

・有無得分？「少少啦（笑）」

・可以一直用慣常的武器玩嗎？辻本P：「可以，我99.999%用大鎚」

・最多人用的武器是什麼？市原：「是太刀吧？」辻本P：「不，是大鎚」

・最少人用的武器是什麼？辻本P：「大鎚以外的」

・有沒有開發過《LOST PLANET》的成員？「一部份」

・那對製作風雪佔盡先機吧？「嗯啊，之前做過」

・有沒有北極光？「請到時望天找找看」

・獵人全副裝備浸溫泉？？？「是啊不然遊戲評審會上升」

・不是因為獵人怕羞嗎？「那，的確有點」

・你有看過他們的衣著嗎？（意指獵人根本不怕羞）「哈哈哈」（被陰LOL）

・為何看到數字增大會有滿足感？「好像賺錢一樣，越多越開心」

・那為何MHW遊戲名稱沒有了數字？「會忘記貧窮時的痛苦」

・有沒有談過在大亂鬥的雄火龍可以給玩家控制？「你去問櫻井P啊」（大亂鬥製作人）

・你有他電話嗎？「有，不過不講你知」

・可以說個無法翻譯的笑話？「NICEBORNE」

・有扔過手掣嗎？為何？辻本P：「有，不少心掉了」市原：「打碎龍」

・最喜歡的魔物小習性？「冰咒龍望望獵人，然後無視」

・冰咒龍是最強魔物？「看玩家技術吧，很強是肯定的」

・有沒有做些上不到電視太恐怖的魔物？「那個交給BIO HAZARD團隊吧」

・哪個作品CROSS OVER最難做？「大概是全部吧」

・《巫師》的傑洛特喜歡MHW世界嗎？「你要問他本人啊」

・你有他電話嗎？「（大笑）這邊世界應該打不通」

・團隊有人有MH紋身？市原指著辻本：「他有啊」辻本P：「！？不是吧」

・可以應承不在EPIC GAME STORE獨佔？「已經有在PS及XB STORE啊」

・如果你可以重生任何CAPCOM的作品，為何會是Dragon’s Dogma？「我明天開會講你知」（亂問亂答 XD）

辻本P 示範被隨行艾露貓用新的復活道具，力盡後復活的樣子（影片截圖）

不過Rapid-Fire也夾雜問出了很多實際內容，包括是：

・ICEBORNE的主線有一半在舊版圖發生

・不會突然有新武器（大概）

・「永霜凍土」（Hoarfrost Reach）是ICEBORNE唯一的新版圖

・更新後可以立即玩到武器的新系統，但玩ICEBORNE主線需要先完成MHW的主線

・沒有ICEBORNE的玩家也可以與有ICEBORNE的遊玩（非ICEBORNE內容）

・PC版等先順利完成好家用機版，應該會比原版＞PC的事隔更快

・沒有預定在SWITCH出雲端串流版（像BIO 7）

・ICEBORNE已完整了MHW世界，大概是最後的擴充包

・ICEBORNE推出後仍會繼續有內容更新