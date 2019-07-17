Bloodborne 血源詛咒 X TorchTorch 出T-Shirt　濃厚克魯蘇風格

《Bloodborne 血源詛咒》的難度極高又有內涵（連 DLC），至今仍是不少From Software Fans最愛的遊戲，近日TorchTorch 就公布將推出其T-Shirt系列，Fans要注意：

繼《Dark Souls 黑暗靈魂》系列的T-Shirt及戒指之後，TorchTorch終於來到推出《Bloodborne 血源詛咒》之產品，先公布的是四種款式的T-Shirt，每種都有黑/白/灰可選。全部有男性S碼至XXL碼；亦有女性WM碼及WL碼。每件都是高棉及5.6oz厚度，多次清洗不變型，而在左面袖口上亦有一個 Insight（洞察力）99的小標籤，是遊戲中的數值，也某程度代表是非常熟練的老獵人。

「天空與宇宙為一體」的聖歌隊款式，勁型（TorchTorch）

袖口有Insight Logo 99（TorchTorch）

四款Tee及各款三色：

+ 12 + 11 + 10

Bloodborne X TorchTorch的每件Tee售4,860 Yen（連稅）換算約港幣 $350，網站可切換至英文，將提供亞洲區的訂購。此四款式為第一彈，預定８月份將會有第二彈公布。

TorchTorch 官網

早前的 Dark Souls 款式，無名之王也是超型：