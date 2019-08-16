Steam 爆笑惡搞遊戲《激走！馬桶競速》　廁紙攻擊比孖車更刺激？

遊戲動漫
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Steam 一向都有很多 indie（獨立）遊戲，如多不勝數的 Simulator 和《Gang Beasts》等。而 8 月也將有一隻新的惡搞遊戲在 Steam 上推出，《激走！馬桶競速》（Gekisou! Benza Race -Toilet Shooting Star-）玩家將會「駕駛」著家中的馬桶，在街上和世界各地正在「開大」的玩家進行一埸「賽車」。

馬桶賽車？

可能你會有個疑問：「馬桶沒有車輪，如何賽車呢？」，面對這類惡搞遊戲，已經無需要和它講什麼道理，總之只要你坐上馬桶，它就會變成你的 AE86。《激走！馬桶競速》的玩法相當簡單，甚至連官方也沒有什麼說明，大體就是以最快的速度，連人帶馬桶衝到終點就勝利，沒錯就是賽車規則。

翻版孖車

《激走！馬桶競速》有很多地方都參考了另類賽車遊戲代表者《Mario Kart》，玩家同樣可以使用道具干擾對手，從 Steam 的圖片看來，玩家只主要的工具就是廁所常見的廁紙。不過，玩家持有的廁紙數量很多，可以不斷向前發射，如果埸內的玩家都狂噴廁紙的話，就有如廁紙煙花般，鋪滿整個埸地。玩家亦要在埸地上執飯團，飯團被角色消化後就成為馬桶的燃料，亦即是越多大便馬桶越快嗎？

應該之後有會更多角色準備推出（《激走！馬桶競速》官方圖片）

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惡搞裝束和設定

開發者 Da-Soft 看來是認真製作的，連角色也分有不同的陣營，現時一共有五個不同國家的車手，每個人的造型都非常有趣，暫時看來應該不同角色會有專屬的能力，如法國車手可以使用防護罩。如果你以為這只是一隻搞笑的遊戲就錯了，從遊戲試玩片段中可以看到，馬桶的車速很快，而且賽道相當狹窄，要完美轉彎同時避開大量的廁紙攻擊絕非易事。《激走！馬桶競速》將會在 8 月內推出，約幾個朋友一起爭奪馬桶車神的稱號，保證笑聲不絕。

遊戲官網（按此進入）

《激走！馬桶賽車》Steam 頁面（按此進入）

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