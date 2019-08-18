《Borderlands 3》邊緣禁地3韓國傳媒試玩會後簡評：全方位升級

遊戲動漫
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【Borderlands 3 / 邊緣禁地3】Looter-Shooter類型遊戲的原點和頂點《Borderlands》邊緣禁地（內地作《無主之地》）系列最新作《Borderlands 3》邊緣禁地3推出在即，宅民黨有幸參加最近的官方試玩會，以下和大家分享試玩後感。

官方早前於南韓首爾舉行傳媒試玩活動，活動一連舉辦數天，除韓國本土的媒體外亦廣邀香港、台灣、中國等亞洲多個地區媒體前往參與。在試玩以外還有和Gearbox製作人的訪問，訪問內容詳見以下文章：

《Borderlands 3》邊緣禁地3 韓國傳媒試玩會報告 & 製作人訪問

試玩會共有約2小時的試玩時間，試玩內容由遊戲一開始的序章，然後玩家將會使一個21級的角色，在Eden-6中進行一個任務。今次試玩中可以在4個角色之間任意選擇，當然主力測試第一次開放試玩的FL4A啦！FL4A是一個「馴獸師」；因應今次《Borderlands 3》技能樹比前作升級，每位角色都有多個主動技能，FL4A的每個主動技能都對應一種寵物，例如「伽馬爆發」就對應「護衛嘶卡獸」（應該不是綁定的，下次再有機會試玩時再測試）。

寵物有自己的攻擊力和血量，玩家可透過技能及職業模組等進一步提升寵物的戰鬥力。寵物會自律行動，一有敵人出現就會自動前往攻擊，當然玩家也可以命令寵物攻擊指定敵人。自動攻擊這一點十分方便，因為Borderlands很多時敵人出現時常和背景「融為一體」，有時會看不清位置，有寵物主動攻擊來「定位」就方便得多。

另外必須一讚的是，雖然系列招牌的卡通渲染、高對比風格依舊，但是《Borderlands》畫面提升了相當多，只要細心看就會發現畫面細緻度以及材質都大大提升，只要將《Borderlands 2》和今集的Claptrap比對一下便知：

而且射擊的手感和各種特效也是改善不少，以前玩《Borderlands 2》和《Borderlands: The Pre-Sequel》有時會有在射紙板一般感覺；但來到今集就有明顯改善，不論開槍的反動還是蓄力等特殊效果等都十分到位，打起來十分舒暢。

簡單總結，個人對今次試玩非常滿意，目前所見《Borderlands 3》是一個全方面升級版的《Borderlands 2》，不論由遊戲畫面到內容量如槍的數量、種類到地圖數量都比前作大為提升的同時，又完美地保留了前作的優點及令人喜愛的地方，像是抵死的對白和各種黑色幽默的表現手法等等。接下來就只看劇情和角色方面能否和《Borderlands 2》平分秋色以至青出於藍了。

Echo使用條款，幸好玩的時候沒有在喝水，不然一定噴出來

如果你喜歡《Borderlands》系列，《Borderlands 3》必定不會令你失望；若然未玩過的話，就更加應該試試為何它如此受歡迎了。遊戲將於9月13日推出，平台為PS4、Xbox One及Epic Game Store，Steam版將於半年後推出。

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