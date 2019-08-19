Monster Hunter World / MHW攻略：備戰ICEBORNE！入坑/回鍋指南

萬眾期待的Monster Hunter World大型DLC（G位）「Iceborne」將於9月6日推出，相信很多暫時放下了手掣的獵人們都陸續開始回鍋備戰，而官方也十分識做地舉辦了祭典活動重開了大部份活動關卡。以下整理備戰ICEBORNE的注意事項和簡單心得。

如果是新入坑的獵人：

Monster Hunter World的內容量不少，如果最近才入坑，會需要一段頗長的時間來追進度；但玩Monster Hunter萬變不離其宗，盡快解主線任務到達上位是首要之任。早期不用特別刷怪整武器，用礦石或骨頭系列的武器便很足夠；當然如果有上位朋友「帶打」就更好。

用最快速度打完第二次熔山龍便到達上位，這裡很建議刷素材做一套熔山龍上位防具，雖然技能麻麻，但是防禦力高，足夠用到打古龍再換裝了；武器方面十分推薦製作簡單而且直到現在仍然是強力武器的火箭噴射大劍。到達上位之後跟著主線一直打最後打完古龍及冥燈爆機解放HR上限。詳細可見以下攻略：

爆機後正途來說應該是繼續刷裝（一般是刷古龍）來提升自己裝備，再挑戰歷戰王古龍等高難度任務；不過比較取巧的方法是後找街場抱別人大腿打絢輝龍（舊稱爛輝龍）。歷戰絢輝龍雖然難度不低，不過如果找到一個優質街場（指獵人們都會出力落手落腳打），抱一下大腿也不是太大問題。

絢輝龍防具性能不俗（尤其是頭和身），更會掉落許多現環境頂級的畢業武器；而且武器直接以最終形態掉落，不需要再升級（當然客製強化另計），省回許多刷素材的功夫；同時絢輝龍掉落素材可以拿去賣錢（MHW早至中期都非常缺錢），刷的過程中還能賺到不少調查點數。簡單地說刷絢輝龍可以解決玩家大部份的問題，刷好刷滿就沒錯了。

至於絢輝龍打法，裝備性能以及武器圖鑑請參照宅民黨以前做的攻略：

另外新加入獵人各種裝備都缺之下，抱一下大腿打古代鹿首精「委託：森林精靈」，製作一套傑洛特全套防具也是好選擇；這套防具性能相當不俗，不過任務需要HR50以及完成前置任務才能參加，詳細可見以下攻略：

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如果是一段時間沒打的回鍋獵人：

已放下手掣一段時間的獵人準備回鍋，除了可以打一些歷戰/歷戰王任務來找回手感之外，也可順便檢查一下自己的裝備是否足夠。以下是建議突入ICEBORNE之前要有的裝備（雖然相信大部份老練獵人都有齊了）：

騰龍防具（極貝裝）：自推出之後一直立於頂點的防具，近戰玩家的無腦之選，騰龍一套或騰龍四件混其他腳是強力又無腦的高會心達人藝配置，玩得好可以長保白斬不磨刀。只是強歸強，獲取難度也不低，需要通關貝希摩斯討滅戰（只是做防具的話打普通貝貝就可以了，打極貝是換騰龍的外觀），詳情可參考以下攻略：

異種大型γ（冥燈王裝）：可說是最好用的輕/重弩防具，三件套的彈丸節約加上自帶超會心和多洞，使得（擴散以外的）輕重弩表現大大提升，例如火龍兩件+冥燈手腰腳就是強力的屬性彈配置。不過冥燈王難度也不低，未打過的話可參看以下攻略：

戰紋γ（滅盡王裝）：主要是混裝用，特別是身及腳尤為優秀。不過歷戰王滅滅子極不簡單（應該是所有歷戰王中最難的），可參看以下攻略：

皇后β / γ（炎妃龍/炎妃王裝）：主要是奶媽用，其實一直都見官方鼓勵玩家做奶媽，而確實在很多高難度關卡中有奶媽會輕鬆不少，亦相信在ICEBORNE中亦會有同樣情況，做定一些奶媽裝旁身總沒壞處。奶媽裝基本上都需要混裝，最重要是皇后γ頭，其他就「睇送食飯」吧。

武器：

實用的武器相信大家都做好了，如果真要刷的話主要就是追那些強力的絢輝龍「帝王系列」武器，特別是自帶屬性會心的那些；加上之前官方公布進一步強化屬性流派，相信這些本身就已很強力的武器在ICEBORNE（至少在初期）能發揮很大作用。還有就是「人權武器」「鎧羅突擊弩 賊」，到目前為止仍然是最強散彈重弩（也可能是最強武器），有了這把弩之後很多本來很難打／刷的怪都能迎刃而解。結論：未畢業就繼續刷絢輝龍吧！

＊＊＊最最最重要：刷珠（裝飾品）！

相信老練獵人們都知道如何使用「婆婆洗珠大法」（不知道的話請問谷歌大神），但這裡並不是叫大家在ICEBORNE推出之前將現在的稀有珠（如解放珠、強弓珠之類）都洗出來，反之除非很缺一些關鍵的珠（例如需要打極貝做坦又沒有強壁珠之類）的話，倒不如先不要刷婆婆；反正到ICEBORNE之後會有更強的新珠，等ICEBORNE出來之後一次過刷更有效率。

這裡建議要刷珠是刷大量作調合素材用的廢珠；理由很簡單，因為ICEBORNE的新基地中很大機會有新的「婆婆」來讓大家刷珠，而「新婆婆」也有很大機會在調合時需要用其他珠做材料；如是者趁現在刷定一堆作素材用的廢珠，便可以在找到解鎖「新婆婆」功能時馬上合成ICEBORNE的強力裝飾品。而若果竟然沒有「新婆婆」又或者「新婆婆」需要其他素材才能合成裝飾品的話，也可以將刷好的廢珠拿回去舊婆婆處合成，不會有什麼損失。簡單地說，刷吧！同樣道理，也建議玩家多刷調查點數以及龍脈石，以便在ICEBORNE中使用新功能/新強化系統等。

目前遊戲兩個刷珠任，一個是歷戰王熔岩魚「本尊的名字是熔岩龍」，另一個是歷戰王大兇豺龍「窮賊囓獵人！」，這兩個任務都可以獲得大量的裝飾品，相信很多人都已經打過了。如果還未打過的話，請不要因為是「熔岩魚」和「大兇豺龍」就掉以輕心，成為歷戰王的牠們獲大幅強化，一些招式是如果沒有體力增強的話，就算超過450防也會滿血秒殺，不要大意。

熔岩魚比較適合單人，用重弩擴散或者輕弩速射水冷彈可以快刷，一般5分鐘以至熟手的話3分鐘左右可以一場，主要是靠過關報酬；大兇豺龍就建議4人拿散彈重弩一起洗，一場大概8到10分鐘左右，除了過關報酬外更可以在關中拾到大量裝飾品。熔岩魚任務目前已經開放，大兇豺龍任則到8月23日才開放，兩個任務均開放至8月30日。加把勁刷吧！