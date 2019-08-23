《NBA 2K20》Demo 試玩：MyPlayer 系統強化！繼續三分天下！

《NBA 2K20》在 PS4 上推出了 Demo，遊戲即將在 9 月 6 日正式上架，要知道今年的「會費」交得順不順心，當然要試玩一下新一代的系統。與足球遊戲不同，籃球遊戲更沒有競爭對手，玩家們幾乎都只選擇《NBA 2K》系列，筆者玩了《NBA 2K20》後，第一個反應是：反映現實！

新 MyPlayer 系統

《NBA 2K20》的 Demo 主要是遊玩新的 MyPlayer 系統，玩家建立 MyPlayer 角色的 Builder 和舊作不同，自由度更大。一般的樣兒﹑身材﹑臂展等都可以自訂，而為了配合現今籃球員在位置上的變化，玩家將可以更仔細為 MyPlayer 角色配點。技能分有四大類：終結﹑投籃﹑組織和防守／籃板，玩家按自己的喜好為球員配點，不再局限中鋒只有籃底能力，能夠在不同位置上，把某一屬性提升至該位置的極限，自由度大增。

系統會根據你的設定，分析角色的模板以及定位（《NBA 2K20》遊戲截圖）

自行設定潛力

亦可根據玩家的配點，設定角色的潛力，同樣在終結﹑投籃﹑組織和防守／籃板中，選舉和升級不同的技能徽章。如玩家在投籃一項的配點較多的話，就能夠在該項擁有更多的升級點數，令角色的能力和特色更加明顯。

+ 7 + 6 + 5

NBA 2019 冠軍賽戲碼

《NBA 2K》系列的玩家都會熟悉這個設定，一開遊戲就是重玩最新一季的 NBA Final 比賽，今次 Demo 的 MyPlayer 系統亦是如此。玩家會加入冠軍隊速龍，對戰三分隊金州勇士。而可惜的是，Demo 的可玩內容太少，只有這一埸比賽，玩家想再玩就只好再設定一個新角色，可見 2K 希望玩家體驗的是 MyPlayer Builder。

demo 玩後感

首先，在畫面上感覺沒有太大的強化，始終由《2K16》﹑《2K17》開始，球員的塑造已經接近極限，《2K20》的動作和球員樣子都和上一代接近。如果想再有明顯的提升的話，玩家應該要等到新一代主機出現才能見到。

而為什麼筆者第一個感覺會是「忠於現實」呢？是因為一開波，Curry 就射入了一球「in your face」3 分，就正如大家在 NBA 看到的一樣。《2K20》把 NBA 的三分時代，完全還原到遊戲之中，最新的勇士隊招攬了 D.lo（Russell）後，在遊戲中的表現更可怕，Curry﹑Thompson 加上 Russell，整埸比較都集中投三分。筆者一開始創中鋒遊玩，兩分完全追不上三分的命中率，直到同樣開了 SG 位後，才明白到《2K20》三分的可怕。用上擋拆後，只要有一丁點的空間，以及投射時機好一點的話，命中率出奇地高。如果是老手的話，只要按到完美時機（綠色），可說是百分之百射入。雖說 NBA 現在的三分命中率也很誇張，但還原到遊戲時，反而令遊戲性下降。過人能力和動作上，感覺比上一感流暢易過，不過只要用上擋拆戰術加三分，埸上一切也淪為炮灰。