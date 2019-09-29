【TGS 2019】Call of Duty: Modern Warfare 日本現場製作人訪問

《Call of Duty: Modern Warfare》（決勝時刻：現代戰爭）的三部曲是整個 CoD 系列中最精彩最神的，相信沒什麼人會有異議。自宣布重製後此作一直都備受 Fans 注目，於 TGS 2019 上我們就與製作人進行了訪談：

今年東京遊戲展 TGS 2019 Activision 並沒有參展，不過就有在 PlayStation 展區設置 CoD:MV 的試玩台，提供 6VS6 的對戰試玩。

PlayStation 展區試玩台，在 Business Day 有不少日本高手在較量 (賴浩然攝)

今集由原作的開發室 Infinity Ward 擔任重製，製作人 Dino Verano 亦飛來日本接受傳媒訪問，更深入介紹了遊戲及展示了更多 Gameplay 片段給我們看。在 Campaign Mode 的展示中，可以看到大家都非常敬重的 Captain Price 領軍，帶領英國特種部隊 SAS，AKA Bravo Team 進行了一場住宅區對恐怖份子的掃蕩。今作使用了全新引擎以及很多視覺工程的新技術，例如PBR 貼花算圖、世界體積光照、幾何繪圖管線等，可見到畫面超像真。

隊伍攻堅、破門、即時反應等的情況亦看得人熱血沸騰，更加入了子彈穿透擊殺牆後敵人的元素。而且有很多場合更是面對不知是否敵人的住民，就如一個女人會扮投降，但下一刻會立即想拿槍反抗，玩家需要立即作出決定。隨後亦展示了對戰部份，今集加入了夜視地圖的玩法，玩家可以在機關切換開關燈，在關燈時一片漆黑而必需要開夜視鏡才能進行，而舉槍時的紅外線瞄準亦是雙面刃，能查找目標又會令敵人看到，令對戰更有醍醐味。

COD MV 最新故事劇情預告片：

Dino Verano 亦展示了今集的新元素 Gun Smith 槍匠模式，每把槍械都有超過50個配件可以自由配搭，能產生非常多的自訂組合，而所有改動亦會呈現在外觀上面。另外今作亦有「特種行動」Co-op合作模式，玩家可以組成四人隊伍，一齊推進度，而取得的戰利品更可用於其他模式內。

(賴浩然攝)

來到訪問環節，問到剛才攻堅恐怖份子住宅時，有一刻是對著一個抱著嬰兒的婦女，問到玩家萬一錯手殺了嬰兒會否對遊戲有什麼影響。Dino表示就是那個場合是特別地不能開槍殺嬰兒的，他補充說在遊戲中是有非常多的瞬間反應時間，而且沒有明確的分黑與白，玩家很多時都要立即作出決定。訪問亦問到今集會否看到其他大家都熟悉的角色，Dino給予了肯定的答覆，不過為免劇透他也不便說太多。

今集 Cod:MV 有提供到跨平台之間對戰，例如 PS4 可與 PC 玩家對戰。被問到使用不同的控制器如何平衡，Dino 則答覆說他們會提供幾種模式，玩家在對戰前是可以選擇跨平台或不跨平台。而且遊戲會分辨玩家所用的控制方式，例如PS4玩家用鍵盤滑鼠玩都會判定為鍵盤玩家，是會與其他PC玩家鍵盤配對，反之PC玩家用手掣來玩，亦是會與PS4手掣玩家配對。

多人遊戲預告片：

被問到重製此 Cod:MV 最人氣作品會否感到重大壓力，Dino Verano 表示團隊都非常有熱情去重製這部知名作品。Dino Verano 說在工作室時常有深刻體驗，因為團隊充滿了幹勁，更有很多成員向他說「這是我們做過最好的作品」。

《Call of Duty:Modern Warfare》(決勝時刻：現代戰爭) 即將於 10 月 25 日於 PS4 等多平台正式推出。