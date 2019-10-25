The Last of Us Part II 宣布延期！頑皮狗：現時遊戲未達要求

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Naughty Dog（頑皮狗）旗下神級遊戲《The Last of Us》（最後生還者）的續作《The Last of Us Part II》（最後生還者 第二章），早前已公布將於 2020 年 2 月 21 日推出，更同時宣布了大量情報，包括光碟版和下載版的內容。正當玩家磨拳擦掌準備 2 月可以玩到的時候，Naughty Dog 為玩家帶來了壞消息，就是《The Last of Us Part II》將會延遲發售。

《The Last of Us Part II》延遲推出

Naughty Dog 的創作總監（Neil Druckmann）在美國 PS 官網上發布一篇 blog，指出目前《The Last of Us Part II》仍不符合 Naughty Dog 的高標準，因此決定把遊戲的發售日延遲到 2020 年 5 月 29 日推出。Neil 表示，明白玩家會因為發售日延遲而失望，但他們也不想妥協於不完美的遊戲內容，希望透過推遲發售減輕團隊的壓力，令《The Last of Us Part II》可以達到他們滿意的水平。

萬眾期待的《The Last of Us Part II》，延遲不是問題，最緊要好玩（官方圖片）

好事？壞事？

全球極多的玩家都期待已久，渴望可以玩到《The Last of Us Part II》，發售日推遲無疑是令人失望的事。不過，玩家希望玩到的一定是出色的遊戲，而不是消費神 IP，只是虛張聲勢的作品。Naughty Dog 製作遊戲的能力都是玩家有目共睹的，旗下的《Uncharted》系列和《The Last of Us》都是年度最佳遊戲，如果是為了製作更好的內容而延遲，對玩家們來說可能是一件好事。相信 5 月玩家玩到的應該是符合預期的作品，起碼筆者對 Naughty Dog 充滿信心。

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玩住第一集等

《The Last of Us Part II》發售日延遲的同時，PS Plus 會員已經可以在 PS4 上免費下載《The Last of Us》（第一集），大家記得在 11 月 6 日前下載，重溫 Joel 和 Ellie 的驚險之旅。如果之前未玩過的話，大家都不會笑你，但說真的，《The Last of Us》是不可錯過的佳作，不玩就可惜了，藉今次免費享受一下吧。

實體光碟版和限定版的內容和價錢，可以參考以下圖片：

資料來源：Theverge（按此進入）

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