又一遊戲商歸邊？《Fallout 76》出現「美帝必敗」裝甲原來有解！

遊戲動漫
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《Fallout 76》由推出至今，在內容﹑玩法﹑系統等多方面備受玩家批評，成為《Fallout》系列中，最得不到玩家支持的一代，到了即使是粉絲也玩不下去的嚴峻情況。10 月 23 日，《Fallout 76》在一遍謾罵中，仍推出版本 14 更新，未知 Bethesda 是否想再次引起玩家的注意，推出兩項令玩家摸不著頭腦的內容，其中更有一套「美帝必敗」動力裝甲引起極大討論。

高級會員制

討論「美帝必敗」裝甲前，先了解新版本的重大內容，就是推出高級會員制（Fallout 1st）。玩家成為高級會員後，可以創建一個私人世界，並邀請最多 7 名玩家進入，以及到得一些新的外觀﹑表情和每月 1650 Atoms。重點來了，這個高級會員制索價 12美元（約 95 港元)一個月，或年費 100 美元（約 785 港元），比一般遊戲的季卡﹑月費或年費都貴，令玩家認為 Bethesda 有點獅子開大口。

高級會員制令玩家更不滿《Fallout 76》，經過多次炎上，Bethesda 看來仍未學精（官方圖片）

「美帝必敗」裝甲

Reddit 用戶 Nucwin 在《Fallout 76》最新版本的數據中更發現，遊戲內有一套新的動力裝甲將會推出。新裝甲的外觀成為玩家關注的內容，因為裝甲腰間寫有「美帝必敗」四個大字，而胸口和手臂都印有紅星。同時，網上更流傳裝甲同一套的武器和埸景，都印有「美帝必敗」的字樣和紅星。亦有鑑於暴雪引起的遊戲界風波，不少玩家因此懷疑 Bethesda 有歸邊中國之嫌。

《Fallout》背景和風格

《Fallout》遊戲的世界觀，發展在中﹑美核戰上，由於核武的威力和影響，戰爭在2個小時內，毀滅大部分先進文明。殘餘的人類就只能在戰後世界生活，依賴著美國在戰爭時期研製的核聚變能源供電。而遊戲中出現的武器和裝甲，就是為了對付突變怪物和敵對陣營。《Fallout》一貫使用黑色幽默風格，角色的對話和行動也時常帶有諷刺意味，今次更新出現的「美帝必敗」，筆者相信也是這個原因，而並非代入現實的政治風波。正如《Fallout 4》亦有出現過 DLC 武器「打共匪棒錘」一樣，只是 Bethesda 遊戲世界的玩笑而已。

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