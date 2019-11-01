【Blizzcon 2019】魔獸爭霸25周年紀念人類與獸人公仔簡單開箱

遊戲動漫
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遊戲界盛事之一、一年一度的Blizzcon暴雪嘉年華於11月2日及3日正式展開，今年繼續有宅民恆仔為大家現場報導，在盛事正式開始之前首先送上一個簡單的開箱。

今年是魔獸爭霸（Warcraft）系列誕生25周年，官方順勢在今年Blizzcon中推出這款紀念公仔「BlizzCon 2019 Commemorative Collectible」，分別有獸人戰士Orc Grunt以及人類步兵Human Footman兩款，其實就是早前魔獸爭霸3重製版（Warcraft 3: Reforged）的宣傳影片中在單挑的獸人和人類。

這款公仔在今年初購買Blizzcon 2019入場券時可選擇加購，後來也開放了一段時間的預售，但由於是預約限定的商品，現在已經買不到了。而官方則很慷慨地向參與Blizzcon的傳媒都贈送了一隻，但不知道為什麼傳媒拿到的全都是獸人款，難說是人類步兵較為受歡迎嗎？雖然我也覺得是人類的盔甲較好看...（就算在魔獸世界中是部落玩家）。（按圖放大）

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兩款公仔不論造工、上色都很不錯，連底座的裝飾都造得一絲不苛，除了不可動這點算是個小小的美中不足之外，整個塑像的水準都令人十分滿意，相當適合放在辦公室枱頭。

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