PS5手掣概念圖曝光竟和DualShock 4無分別？原來設計細節有奧妙

PlayStation 5將於2020年年底面世，玩家期待值同風力一樣咁高。只是LetsGoDigital公開新主機的疑似「深V」外形已富爭議性。官方一直沒有對外公佈新手掣的外貌，使它的神秘感跟新主機不遑多讓，不過最近PS5的控制器又有從日本申請之專利揭露的設計概念圖曝光，應該是最接近成品的情報。不過此新手掣外觀望落去，不禁令一眾拍枱怒吼：喂！乜唔係DualShock 4嚟咩！？

外媒The Verge從Sony在日本提交的專利申請資料中，發現首張PlayStation 5手掣的概念圖。

驟眼一望，讀者都會覺得此PS5新控制器外形基本上跟現在PS4使用的DualShock 4分別不大。其實另一科技外媒Wired的手上玩文章曾已形容PS5手掣原型「看起來真像PS4的DualShock 4」。由專利設計概念圖可見，新的PS5控制器繼承了DualShock 4不少元素：位於中間、跟上代外觀相似的D-pad，其按鈕部局無太大改變，似乎仍作觸摸欄 touch bar使用。

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PS5新手掣的握柄似乎比上代寬和圓。PlayStation按鈕下方亦有一處用途未明的奇怪方塊。拇指搖桿也看來短過DualShock 4。

不過魔鬼在細節。圖片中可見，PS5新手掣的充電插口改為USB-C，或能加快充電。上代DualShock 4位於背面靠頂的彩燈設計也移除了。

早前Sony已經分享了PS5新手掣新功能的一些具體細節。PS5新手掣將使用觸覺反應代替單調的按鍵聲音，聲效或更多元化，表現的深度更高。L2和R2按鈕更將有「自行適應觸發器」（adaptive triggers）：遊戲開發人員可以編寫程式，賦予玩家不同程度的抗力（應該是障礙感）。遊戲開發商亦可因應每隻Game而調整PS5新手掣的靈敏度和反應，以迎合Game中的不同動作，甚至模仿「拉弓」的手感，相信屆時打魔物獵人世界Monster Hunter World之類遊戲會更爽。

不過這些專利圖只反映Sony於3月20日提交申請時的設計意念想法。到2020年PS5面世出街的手掣，總有可能同專利圖片有所不同。我們不妨猜想的是：它會同PS4兼容嗎？