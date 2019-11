在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥 PS4、Switch延期

【PS4 / Switch 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥】改編至大森藤野作品、安田典生插畫的日本輕小說及動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》(ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか / Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon Infinite Combate)早前報道過推出PS4及任天堂Switch遊戲作品《~ 無限・戰鬥》,並預定於 2019年11月28日推出亞洲版;不過日前遊戲開發5pb. 及發行MAGES 宣布遊戲將延期推出。