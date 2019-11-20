在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥 PS4、Switch延期

【PS4 / Switch 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥】改編至大森藤野作品、安田典生插畫的日本輕小說及動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》（ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか / Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon Infinite Combate）早前報道過推出PS4及任天堂Switch遊戲作品《~ 無限・戰鬥》，並預定於 2019年11月28日推出亞洲版；不過日前遊戲開發5pb. 及發行MAGES 宣布遊戲將延期推出。

在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥 遊戲畫面【點圖放大】

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推遲亞洲版涉及中文化

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》的遊戲開發5pb. 及發行MAGES表示，為製作出更好的中文化及遊戲體驗，所以作出將亞洲版推出日延期至2020年春季決定並另行公布詳細日期。可是，本作曾經延期，該於去年推出的遊戲，於2019年7月曾確定於11月28日推出，但日前突然宣布延遲亞洲版推出，是遊戲第二次推遲發售。

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》以ARPG為遊戲類型，作為冒險勇者的玩家，於迷宮都市歐拉麗內的公會接受地下城冒險任務，在 貝爾 和 艾絲 之間穿梭往來推進故事發展。