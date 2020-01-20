玩家評選過去10年十大最佳遊戲　年代冠軍今年會出續集超期待

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

2020 年絕對是精彩可期的一年，Sony、微軟兩家大廠預計在今年年底推出次世代的全新主機「PS5」、「Xbox Series X 」，玩家們引僅期盼的新主機即將問世。而對於遊戲玩家來說，2010 到 2019 年，想必也是相當難忘的十年，現在就讓我們一起回顧過去的精彩時刻。

每年年初，Metacritic 網站都會要求用戶們票選上一年最喜歡的電視影集、電影、遊戲或是音樂專輯，但由於今年適逢新的十年，所以這次除了會票選出 2019 年的 15 大作品之外，各類型也都會選出這十年來用戶們最喜歡的十大作品。其中，遊戲類的競爭絕對是相當激烈。

▼▼▼先來看看 2019 年內，玩家評分最高前十五名遊戲排行▼▼▼

+11
+10
+9

▼▼▼以下為 Metacritic 用戶票選 2010 到 2019 年「十大最佳遊戲」▼▼▼

+6
+5
+4

在十年來最佳遊戲這個榜單中，《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）、《碧血狂殺 2》（Red Dead Redemption 2）以及《上古卷軸5：無界天際》（Skyrim）等備受歡迎的經典作品也順利入榜。

至於用戶票選的十年來最佳遊戲，則由 Naught Dog 開發的 PS3/PS4 獨佔遊戲《最後生還者》（The Last of Us）抱得冠軍，這款遊戲確實是 PS3 時期最經典的遊戲之一，後續也在 PS4 上推出的移植重製版。

而本作也將會在今年 5 月於 PS4 平台推出正宗續作《最後生還者 二部曲》，相信票選結果也真真切切地反應了粉絲們對於續作的期待。

2019年跨平台遊戲營收排名　免費手遊輕鬆大勝單機作哪款最強？
《隻狼》再下一城！玩家票選Steam Awards 2019八項大獎結果公布
《時代》雜誌公開2010年代十大最佳遊戲　只有一款手機遊戲上榜
2019十大最差遊戲排名　2大運動遊戲、經典系列重啟都係伏Game？
E3 2019：薩爾達曠野之息 Zelda:BOTW 續作公布！恐怖過災厄加儂
The Last of Us Part II 宣布延期！頑皮狗：現時遊戲未達要求
【獵魔士】Netflix新劇效應！《Witcher 3》遊玩人數創新紀錄
《BioHazard RE:3》生化危機3 重製版新片Nemesis追跡者獵殺Jill
《Death Stranding》發現新「技能」　Sam忍尿可以忍到飛上天！？
《火焰之紋章 風花雪月》DLC「煤闇之章」　全新第四學級2月登場
《STAR WARS絕地：組織殞落》成星戰系列遊戲最暢銷下載版作品
【Devil May Cry 3】重溫經典　移植Switch特別版20/2推出
【LUIGI'S MANSION 3】路易吉洋樓 3寶石攻略　全樓層102寶石取得
【Pokemon劍/盾】系列首出DLC！即睇眾多新精靈　即日可取小呆獸
【瑪利歐任劍揮】《Super Mario Maker 2》更新 薩爾達上身變林克
【Call of Duty：MW】如玩家濫暴攻擊市民嬰兒將導致Game Over？
【Astral Chain 異界鎖鏈】30小時爆機評價　爽快耐玩誠意佳作
《Kingdom Hearts 王國之心III》新DLC　開放新角色受玩家期待
《Red Dead Redemption 2》PC版正式發售　任務武器馬匹都有更新
GTA V Mod 高清移植 Vice City　回味80年代邁阿密

延伸閱讀：

美國市調：大部分的玩家其實不在意Epic Games的獨佔策略

不去北歐了嗎？分析師闢謠《刺客教條》新作與「諸神黃昏」無關

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。