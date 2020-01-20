玩家評選過去10年十大最佳遊戲　年代冠軍今年會出續集超期待

2020 年絕對是精彩可期的一年，Sony、微軟兩家大廠預計在今年年底推出次世代的全新主機「PS5」、「Xbox Series X 」，玩家們引僅期盼的新主機即將問世。而對於遊戲玩家來說，2010 到 2019 年，想必也是相當難忘的十年，現在就讓我們一起回顧過去的精彩時刻。

每年年初，Metacritic 網站都會要求用戶們票選上一年最喜歡的電視影集、電影、遊戲或是音樂專輯，但由於今年適逢新的十年，所以這次除了會票選出 2019 年的 15 大作品之外，各類型也都會選出這十年來用戶們最喜歡的十大作品。其中，遊戲類的競爭絕對是相當激烈。

▼▼▼先來看看 2019 年內，玩家評分最高前十五名遊戲排行▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

▼▼▼以下為 Metacritic 用戶票選 2010 到 2019 年「十大最佳遊戲」▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

在十年來最佳遊戲這個榜單中，《薩爾達傳說：曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）、《碧血狂殺 2》（Red Dead Redemption 2）以及《上古卷軸5：無界天際》（Skyrim）等備受歡迎的經典作品也順利入榜。

至於用戶票選的十年來最佳遊戲，則由 Naught Dog 開發的 PS3/PS4 獨佔遊戲《最後生還者》（The Last of Us）抱得冠軍，這款遊戲確實是 PS3 時期最經典的遊戲之一，後續也在 PS4 上推出的移植重製版。

而本作也將會在今年 5 月於 PS4 平台推出正宗續作《最後生還者 二部曲》，相信票選結果也真真切切地反應了粉絲們對於續作的期待。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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