【MHW ICEBORNE攻略（ PS4 / STEAM通用）】心得主線任務爆機合集

CAPCOM繼去年於PS4推出《Monster Hunter World: Iceborne》（魔物獵人世界冰原／MHW）DLC後，其PC電腦版近日終於在STEAM平台上架，如此世紀大作當然人人想玩，CAPCOM今次也都落足料，「Iceborne」內容比得上一隻全新遊戲，不論新舊獵人都要再適應過，是時候拔刀了！

為方便於STEAM上首次玩Iceborne的朋友，本文整合所有主線劇情攻略及須知事項，給大家作參考。故事直接承接MHW本篇結尾，新主線劇情不算非常長，任務總數在20個左右；不過有大量新參戰魔物，CG動畫數量也多，算是相當有誠意。

《Monster Hunter World: Iceborne》雖稱為DLC但內容比得上一隻FULL GAME，近日再推出的PC版讓獵人們可在電腦遊玩。

【初期重點必學！】

Iceborne開始時有個新任務可以增加植生研究所（農場）的種植道具數量，對日後進行任務用的補藥等消耗品十分重要，建議大家優先完成此任務。

點圖看詳細介紹：

遊戲早期可以在植生研究所處接到「來自寒冷之地的招呼」任務，目標是採集20個特產品，報酬則是擴張收獲箱的容量。這個任解完後還有兩個後續任務，全部解完就可以增加植生研究所的委託欄，亦即可以多栽培一種素材，非常建議盡早完成。

+ 3 + 2

新追加的功能及玩法介紹，特別是全新飛翔爪的用法，好好掌握才能打得贏新魔物！

點擊連結看詳細攻略：

【MHW ICEBORNE】飛翔爪全攻略 撞牆技巧、軟化肉質、連技派生

【MHW ICEBORNE】攻略：超方便坐騎系統 永霜凍土獸纏族任務解說

【MHW ICEBORNE 攻略】新據點「月辰」新功能 & NPC位置詳細介紹

【MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 1-4

【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 4-12

【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 12-18

【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程心得（1）：紅蓮爆鱗龍

【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程要點（2）：霧瘴屍套龍

【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程要點（3）：溟波龍

【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程要點（4）：天地煌啼龍

今集可以騎乘小動物移動十分方便，而且可以在移動中磨刀飲藥！

聚魔之地

另外，在裝備方面，建議早期不用太積極刷裝，只要做好一套有大約800防的Master裝，和一把穩定輸出又用得就手的武器，以便應付冰咒龍之後的戰鬥便可。因為在爆機之後會開放新地圖「聚魔之地」，這才是Iceborne的真正重點！聚魔之地有獨立的玩法和調查系統「地帶LV」，玩家要不停在聚魔之地中戰鬥刷怪，到時就會有很多素材讓你慢慢砌裝。

點擊連結看詳細攻略：

【MHW ICEBORNE 攻略】永霜凍土、聚魔之地營地位置及開放方法

【MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地採集教學 客製強化、整武器裝飾品

【MHW ICEBORNE 攻略】鳥龍種的頂點！黑狼鳥任務開啟條件及攻略

【MHW ICEBORNE攻略】聚魔之地各地帶LV出現魔物一覽

【MHW ICEBORNE 攻略】全武器客製強化所需素材及掉落魔物一覽

更多詳盡精彩MHW攻略請參看我們的「MHW攻略專頁」（持續更新）！