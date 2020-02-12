【武漢肺炎】PS5及Xbox X或延期推出　因疫情及中國生產停頓影響

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【武漢肺炎拖累PS5及Xbox X上市】任天堂日前公告《動物之森》特別版Switch和《健身環大冒險》RingFit Adventure及個別遊戲配件受武漢肺炎疫情影響而要延期上市，部份出貨和運輸也不穩定。現在，中國新型冠狀病毒武漢肺炎疫情也開始牽連到Sony及Microsoft的皇牌主機新一代—— PlayStation 5（PS5 )和Xbox Series X（Xbox X）。

新型冠狀病毒武漢肺炎爆發後，中國大量廠房停擺，這些工廠不少是電子產品同遊戲主機的生產基地。Apple同Sony等電子巨企已通知工廠技工暫停上班留在家中防疫。由於相關製造業暫停，供應予西方市場的iPhone和Nintendo Switch等商品已準備面臨缺貨、延期推出的境況。而這場瘟疫危機，更有可能中斷新一代家用遊戲主機Xbox Series X和PlayStation 5的生產。

《動物之森》特別版Switch和《健身環大冒險》RingFit Adventure受疫情影響而要延期上市，部份出貨和運輸不穩定（點擊放大圖片細睇詳情）：

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財經服務公司Jefferies Group上周發表報告，預計PS5和Xbox X或因武漢肺炎疫情持續而延遲上市。其實Sony和Microsoft都未正式定下兩部次世代主機幾時上市，去年宣佈時只含糊交代會於2020年內推出，只能推算是於聖誕的購物旺季前後。

Sony PS5及Microsoft Xbox X疑似盧山真面目（點擊放大圖片細睇）：

Jefferies Group分析，PS5同Xbox X目前已開始或預備開始生產，為年底出貨做準備；但如果廠房因為武漢肺炎疫情而關閉超過一個月，整個新遊戲主機上市計劃都要延遲。簡而言之，兩部次世代主機和遊戲因受供應鏈長期中斷拖累，未必趕得及在預定的2020年第四季上市。疫情仍然持續，其無放緩跡象，因此難以預料中國工廠的產能困局何時得以解決。

不過都有分析員對PS5和Xbox X的前景抱有尚算樂觀的看法。遊戲行業分析師和Equity Research董事總經理Michael Pachter認為Microsoft和Sony相比起Apple，生產需求較低。他估計兩間公司要等到六月才能開始生產新主機，亦只會考慮每月生產約100萬部，遠比Apple每個月300至400萬的產量為低。

Sony PS5情報（點擊放大圖片細睇詳情）：

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因此Pachter認為Sony和Microsoft為了安全起見，或會暗中安排在中國大陸以外地區如越南和台灣生產新遊戲主機，而成本或者只會上漲5至10美元。

資料來源：The SunBusiness InsiderTechradar

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