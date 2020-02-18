BioHazard RE2生化危機2 Ada Wong變Tifa 　勁人製養眼靚MOD

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BioHazard RE2／Resident Evil 2（生化危機2／惡靈古堡2重製版）不知不覺推出已逾一年，不過電腦版仍有大量玩家自得其樂，因為玩改MOD永遠都是新意不斷。近日就有高手網民將Ada Wong換裝成Final Fantasy VII（FFV）的蒂法 Tifa，相當有睇頭。

BIO2兩大美人Claire 克蕾兒和Ada 艾達都各有擁躉。網上MOD社群NEXUSMODS就有各路勁人提供的大量Ada MOD資料（點擊放大圖片細睇詳情）：

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不過近日成為話題的Ada MOD莫過於同FF7 Tifa的crossover。由Arison_C操刀，看來除了衣著裝扮外也好像一拼連身材也升級了。

Ada Wong x Tifa MOD畫面（點擊放大圖片細睇）：

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重製版的Ada冷艷硬朗，轉換了Tifa的打扮仍屬性惑尤物，只是感覺不同。唔知讀者受不受落？可以睇埋Ada Wong x Tifa MOD示範影片：

亦有更多Ada Wong換裝MOD片可以瀏覽，包括聲望高的2B裝：

資料來源：NEXUSMODSResident Evil Modding

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