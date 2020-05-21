Paper Theater 紙劇場 剪剪貼貼小勞作 自製比卡超小櫻立體畫框

Paper Theater 紙劇場立體模型：雲集多套日本動畫、遊戲作品的卡通人物，套裝包括十多兩十張以雷射精密切割的迷你工藝紙片，簡單以剪刀、膠水剪剪貼貼，比卡超、龍貓、小櫻、路飛等卡通人物以及經典名場面，就會化為有立體層次的小型擺設，非常適合留在家中跟朋友、小朋友一齊玩。

Paper Theater 全部有正版動畫授權，售價按不同配件量而定，平均約＄100至＄130。（鍾世傑 攝）

現在假期多數留在家中，高達模型、LEGO 以外想找點新鮮手工藝玩玩，這種「PAPER THEATER」套裝，有點像以前上美術堂做的手工，先將同一將相片／插畫大量複印，再將人物／主體／背景等不同layer各自cut出來，重重疊疊利用紙張的厚度高低差造出立體感。

而「PAPER THEATER」則是直接以原裝動漫遊戲插畫製作，按照角色線條、膚色、頭髮、服裝甚至各部份的陰影暗位都通通以超精密的雷射切割法，刻印在不同顏色的厚身顏色紙上，製作時只需要用美工刀輕輕將各顏色紙配件cut出來，按照說明書指示以膠水貼合，就可以完成共6層LAYER）

以《百變小櫻》套裝為例，教你點玩：

製作需要的工貝：美勞cutter、膠水、尖嘴鑷子

+ 4 + 3 + 2

百變小櫻包括：外框／小櫻／基路仔／魔法手杖／庫洛卡A層／庫洛卡B層共有6層。

（鍾世傑 攝）

全部都完成後，就以8個紙卡榫將6層合1。

（鍾世傑 攝）

製作時間，約3小時，完成了！

分色分件都非常細緻，比如小櫻的頭髮、裙子、花邊、皮膚甚至瞳孔都分好色，只需將一層層的手工紙貼起來，完成後就像專家製成的paper craft工藝品！

售價按不同配件量而定，平均約＄100至＄130（款式可參考）

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO