福音戰士EVA初號機超型筆電、HDD及滑鼠 「家電補完計劃」再臨！

撰文：黃正軒
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【EVA出初號機手提電腦筆電】《新·福音戰士劇場版:│▌》因瘟疫延期上映，唯有睇周邊產品望梅止渴。之前宅民報導過日本家電店EDION的「家電補完計劃」，推出EVA新劇場版主題（主要是NERV）家庭電器。如今第二波商品，終於都有初號機主題了。
早前 EDION x EVA「家電補完計劃」就率先推出NERV主題手提電腦「LIFEBOOK UH90NERV」及NERV主題Router「WXR-5950AX12/EVA」。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：
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踏入五月，EDION x EVA「家電補完計劃」發表的第二波合作商品，幾乎涵蓋了日常會用到的電腦用品配件：初號機造型筆電、BUFFALO外置式DVD燒碟機、外置HDD硬碟、外置SSD、ELECOM無線滑鼠、ADATA USB及micro SD記憶卡等（點擊放大圖片細睇詳情）：
初號機主題筆電「G-Tune EVA-01 」，定價219,800日圓（含稅）
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個人覺得個初號機配色DVD機同HDD都好Sharp醒。此批第二擊商品將於日本時間5月15日（星期五）下午2:00公開訂購，有興趣搶購的人士記得要留意官網。
資料來源：Edion
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