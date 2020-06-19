Cyberpunk 2077 電馭叛客兩度延期！遲過PS5出？官方咁解釋

【Cyberpunk 2077 延期推出】全球玩家引頸以待開放世界角色扮演大作：《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）又延期！CD Projekt RED 於 6月19日 凌晨透過Twitter宣布消息，亦是遊戲第二次延後推出。

重溫年初延期報道：Cyberpunk 2077 電馭叛客 延期推出！CD Projekt RED發文證實

Cyberpunk 2077 四度延期【CD Projekt RED】

「K先生」奇洛李維斯（Kenau Reeves）挾著《John Wick 3》電影之勢，《Cyberpunk 2077》更叫玩家引頸以待，可惜再次宣布延期！【CD Projekt RED】

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延至11月中

CD Projekt Red創辦人 Marcin Iwinski 及CDPR製作室總監 Adam Badowski 繼本年1月中宣布《Cyberpunk 2077》延期消息後（原定2020年4月16日推至9月17日），香港時間6月19日凌晨透過官方Twitter發出遊戲延期消息，由預定的9月17日推遲兩個月至2020年11月19日推出， 撞正 PlayStation 5（PS5） 於今年第四季長假期前推出，或有機會與PS5 同期甚至可能遲於PS5推出。

官方Twitter就延期消息於Twitter上作出解釋。 【CD Projekt Red 官方Twitter】

據CD Projekt Red的公告內容表示，他們要確保「Ready when it's done」（完成後才準備），本年1月宣布延期時，是以需要更多時間進行測試作為理由，而這次公告中表示遊戲內容（Content）及玩法（Gameplay-wise）方面已經完成，包括當中的任務、過場、技能及道具。但大量內容集結與遊戲系統相連後，需要更多時間平衡遊戲及修復大量臭蟲（Bug） 等，因此宣布再延期推出。官方是次引用「Huge」來形容臭蟲數量，坦白地告訴大家，除蟲任務非常艱鉅。雖然四度延期，但CD Projekt RED在最後也派定心丸，表示確定於2020年6月25日舉行「Night City Wire」直播活動後，公開全球媒體於《Cyberpunk 2077》試玩後報告。

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

▲▲CD Projekt RED於Twitter公告▲▲

《Cyberpunk 2077》預定推出 PS4、Xbox One及PC（STEAM）版本。