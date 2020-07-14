【動物之森 / 動物森友會】有想過在《動森》穿上一身華麗晚裝，或著上美麗宮廷服穿梭小島，穿上後「面上有種顧盼自豪」！以下精選近50套以上日本、外國《動森》玩家創作的華麗晚裝宮廷服！

《動物森友會 / 動物之森》中，Tee短褲造型夠多，用心設計的晚裝、宮廷服不會在Nook商店出現，不過全球不少玩家已將設計公開分享，以下集結38套附有作者下載碼設計作品，玩家看中設計不妨收藏下來，緊記發訊息給作者說聲多謝鼓勵一下！

▼▼ 動物之森 / 動物森友會 38套精選宮廷服、晚裝 【附下載碼】▼▼

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相關圖輯 香港校服製作者：Johnny （MA-4822-2364-0107）、 Dorz（MA-6145-9156-9706）及 Siubobo （MA-7157-9246-9530）附有作者碼及下載碼▼▼（港人港島Facebook專頁授權）▼▼

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校服製作者：湯米（MA-9928-7372-8642） 附有作者及下載碼

【圖片來源：「動森制服 - 香港」 Facebook專頁授權】

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▼▼ 《動物之森》7 月魚類 / 海洋生物圖鑑（北半球）／全 58 種 ▼▼

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▼▼ 動森香港特色品【連下載碼】 （港人港島Facebook專頁授權）▼▼

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資料來源：Reddit 、Pinterst