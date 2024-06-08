記憶力｜怎麼老是忘東忘西？醫生揭專注力與情緒跟記憶力有關係

生活與記憶密不可分，記憶力幫助我們更快速處理生活及工作大小事，但不少長輩總覺得隨著年紀增長，記憶力愈來愈不好。



其實人類的記憶是一項複雜的過程，涉及記憶的形成、固化和提取等多個階段，許多因素可以影響我們的記憶表現，從生活方式到營養攝取，尤其NMDA受體在神經系統中扮演著重要角色，影響著突觸可塑性、學習和記憶等關鍵功能，請專業醫師解析，該如何保持和改善記憶能力。

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短期記憶 vs 長期記憶

老是忘記東西放哪裡、談話時想不起自己要說的話、看到熟識朋友也叫不出名字，小心！不是年紀大了才會發生記憶力衰退。台灣身心專科譚詠康醫師表示：「就看診過程中的經驗會發現到，記憶力不好主訴反而是年輕人居多，其實這種記憶力不太好的這種經驗似乎是跟情緒比較有關係」。

當情緒不穩會讓大腦處理記憶力的資訊更為混亂，加上人類的記憶是一項複雜的過程，涉及形成、固化、提取多個階段，許多因素都會影響記憶力。

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台灣譚詠康醫師解釋，記憶一開始為「短期記憶」，是經由大腦海馬迴與大腦皮質間的神經細胞連結，才會讓短期記憶成為「長期記憶」。專注力對於記憶力來說是息息相關，必須要先專注，在資訊的處理上先精進之後對記憶力的鞏固才會有幫忙。

該怎麼提升記憶力？專家解析：把握要點提升工作效率

譚詠康醫師表示，NMDA受體數量愈來愈少，記憶力就會愈來愈退化，這也是為什麼不少民眾總覺得到了中年後，記憶力會變得比較不好，再加上年齡增長，腦部清除致病蛋白堆積的能力也下降，需要靠更多刺激來強化神經連結，幫助活化記憶力。

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醫師也建議，生活中可靠運動及多攝取抗氧化物的食物來維持記憶力。想要保持敏捷清晰的專注與記憶力，正常的休息與適當睡眠也不可少，不論從運動、社交、營養、活動都有助於維持大腦健康結構，延緩腦部退化、預防失智症。從年輕開始就讓我們一起及早關心腦部健康！

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