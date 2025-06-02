長新冠｜吃燉梨可紓緩新冠咳嗽？中醫教4燉梨配方、3族群適合食用
撰文：中天新聞網
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近期新冠疫情升溫，許多民眾出現久咳不癒的症狀，「燉雪梨」成為熱門的食補選項。
台灣中醫師賴韋圳在好食課Facebook指出，並非所有咳嗽都適合食用燉梨，需要針對不同體質做出調整。
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台灣賴韋圳中醫師表示，燉梨的主要功效來自水梨的「潤肺」作用，可以補充水分、紓緩乾燥症狀。他特別提醒，若是出現「痰多又濕」的咳嗽情況，不建議食用燉梨，以免加重病情。適合食用燉梨的族群包括：體質瘦弱者、長期乾咳者，以及乾咳無痰者。
針對不同症狀，賴韋圳提供四種燉梨配方：一般食用可加入冰糖、紅棗、蓮子；心情鬱悶者可搭配百合、玫瑰；眼睛乾澀可添加枸杞、菊花；容易疲憊則可加入西洋蔘、黨參。
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台灣農糧署補充說明，台灣出產的梨子含水量高達89%，富含維他命A、B1、B2、C及鐵、鈣、鈉、鉀等營養素。不過由於梨子含糖量較高，每人每日攝取量不建議超過1顆，特別是糖尿病患者及腸胃虛弱者更需要注意食用量。
賴韋圳強調，身體不適時，應先諮詢專業醫師找出病因，再對症調理，避免盲目嘗試偏方而導致病情惡化。
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