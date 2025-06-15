胃心症候群｜心悸、胸悶全因胃出問題？3種精油可紓緩不適

心悸、胸悶，常讓人擔心是心臟出了問題，但有時這些症狀的元兇，其實是「胃」。近來，一位飽受胸悶、心悸困擾數月的38歲女性走進中醫診間，諸多檢查都顯示心臟正常，最後發現她的問題其實是源自消化系統的「胃心症候群」。



什麼是胃心症候群

胃心症候群（Gastrocardiac Syndrome），在西醫有時被稱作「Roemheld Syndrome」，是一種由胃腸道脹氣、消化不良或胃部異常引發的心臟類似症狀，例如心悸、胸悶、呼吸不順、甚至暈眩感。這些症狀往往讓患者以為自己罹患心臟病，但實際上是消化系統出了問題。

3招避免胃心症候群（點擊圖片查看👇👇👇）

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從中醫觀點看胃心症候群

台灣賴睿昕中醫師表示，從中醫觀點來看，心與胃同屬「上焦」，氣機流通一旦受阻，就容易出現「氣鬱化火」或「痰濁上擾」的現象。若患者原本就有情緒壓力、飲食不節、作息紊亂等問題，更容易導致氣機壅滯，心胃互擾，進而出現上述症狀。

個案從治心轉向調胃

小雅的舌質淡紅，苔白膩，脈象弦滑，進一步詢問得知，她最近壓力大、飲食不定、晚餐常吃得過飽，還有嚴重的胃脹氣、打嗝等問題。這些症狀與她的心悸胸悶幾乎同時出現，顯示「胃氣上逆」是導致她心症的根本原因。

賴睿昕替她開立了以理氣化痰、和胃安神為主的中藥方劑，例如半夏厚朴湯合左金丸加減，重點用藥包括半夏、陳皮、茯苓、黃連、吳茱萸等，搭配針灸治療取內關、膻中、足三里等穴位，幫助她理氣降逆、疏解心胃之間的鬱滯。

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中醫治療兩周後心悸明顯改善

治療兩周後，小雅的心悸明顯減輕，胸悶感幾乎消失，睡眠品質也大幅改善。她驚訝地說：「原來一直讓我以為快心臟病發的，其實是我的胃搞的鬼！」

胃心症候群的成因可從心胃不和理解

胃心症候群的成因可以從「心胃不和」來理解。中醫認為「胃為水穀之海，氣血生化之源」，而「心主血脈，藏神」。若胃氣失和，氣機上逆擾心，則心神不寧、心悸驚慌，甚至胸悶短氣。而長期壓力、情緒抑鬱也容易影響肝氣疏泄，肝氣犯胃，更加劇症狀。

賴睿昕說明，對於症狀背後有痰氣因素的患者，用藥上會著重半夏、厚朴等化痰藥的比例；對於肝胃不和的患者，則會以柴胡、白芍等疏理肝氣，緩解自律神經的用藥為主；對於脾胃虛弱型的患者，黨參、黃耆、桂枝等用量就會加重。臨床上仍本著「有是證、用是藥」的原則，對於患者症狀的背後因素進行治療。患者平常也可用精油按摩，減輕症狀。

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3種精油減輕胃心症狀

1. 薄荷精油具消化助痛效果

功效：抗痙攣、助消化、止痛、止吐

適用症狀：腹脹、消化不良、噁心、腸胃痙攣



2. 薑精油溫暖腸胃止吐抗炎

功效：促進消化、溫暖腸胃、止吐、抗炎

適用症狀：寒性腹瀉、食慾不振、胃痛

注意事項：可能刺激皮膚，需稀釋



3. 羅馬洋甘菊精油可紓緩腸胃不適

功效：抗痙攣、鎮靜、消炎、助眠

適用症狀：腸躁症、緊張性腸胃不適、兒童腹痛



腹部按摩油配方（成人）：

- 基底油（如甜杏仁油）30ml

- 薄荷精油 3滴 + 薑精油 2滴 + 洋甘菊精油 2滴

- 順時針方向輕柔按摩腹部，有助於促進腸胃蠕動與紓緩不適



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