男性下體痛恐是骨盆出問題？別練這運動醫教治療策略改善疼痛

過去在大家的印象中，骨盆問題常見於女性，尤其是生產和更年期之後。《彭博社》日前報導，華爾街許多男性上班族飽受下體疼痛困擾，卻羞於啟齒，前往泌尿科也找不到病因，最後才發現是骨盆出了問題，推測與久坐、壓力過大有關。



台灣也有不少上班族工時長、工作環境高壓，台灣台中慈濟醫院復健科林智佳醫師指出，男性應留意排尿困難、下體疼痛、勃起障礙等症狀，切勿因性別刻板印象或擔心性能力被質疑，而忌諱就醫。

男性慢性骨盆疼痛症狀多元 醫建議先排除「這些狀況」

男性慢性骨盆疼痛與女性有何差異？台灣林智佳醫師說明，疼痛的根本原因可能是一致的，由於生殖器官的差異，症狀表現就有所不同。男性除了感受到骨盆深處而非皮膚表面的疼痛外，也可能出現以下症狀：

- 泌尿相關：排尿困難或疼痛，甚至需要蹲下才能排尿。有些人可能會有膀胱疼痛。

- 生殖與性功能相關：勃起障礙、勃起疼痛、陰囊或陰莖疼痛不適。

- 肛門直腸相關：即使沒有痔瘡或其它器官問題，排便時仍感到不舒服。



不過林醫師提醒，患者若出現上述症狀，應先到泌尿科、大腸直腸外科等科別就醫，確認是否是細菌感染（如前列腺炎）或其他器官的疾病。若排除其它狀況，症狀仍持續兩三個月到六個月，才會被歸類為慢性骨盆疼痛。

醫分享復建科治療策略 助肌肉放鬆改善疼痛

治療前，醫師會先依據歐洲泌尿醫學會的UPOINT系統，將患者的症狀進行分類，涵蓋泌尿系統、心理社會功能障礙、器官的特異性、感染、神經性病變、肌肉壓痛以及性功能等多個面向。患者通常有多種不同的症狀表現，因此需要跨專科的整合治療。

台灣林智佳醫師進一步分享，復健科與骨骼肌肉系統較為相關，醫療人員常採取徒手治療，找出並放鬆觸發疼痛的肌肉。伸展對肌肉的放鬆也很重要，但多數人其實對自己的骨盆底肌構造並不熟悉，需要專業指導，以及透過輔助器材，如超聲波或肌電圖檢查等觀察肌肉收縮與放鬆。此外，呼吸訓練、膀胱訓練、飲食改善、記錄排尿狀況等也可納入治療方案。

練骨盆底肌必做「凱格爾運動」？醫：錯誤觀念

提到排尿問題，網路上經常推薦「凱格爾運動」可幫助改善。台灣林智佳醫師表示，凱格爾運動用於訓練骨盆底肌的收縮，但持續進行用力收縮的動作，可能導致骨盆底肌過度緊繃而無法放鬆，導致疼痛問題加劇。正確的凱格爾運動還要注意收縮後的完全放鬆，最好在專業指導下進行，台灣林醫師在臨床也遇過部分患者自己在家拼命做，結果釀成反效果。

現代生活壓力大！保持規律生活 找回身體主導權

台灣林智佳醫師指出，現代社會每個人壓力都很大，大部分時候都由交感神經做主導，導致包括骨盆底肌在內的全身肌肉緊繃。因此，讓患者意識到交感神經的過度活躍，學習透過副交感神經幫助放鬆，也是目前治療的一部分。

工作時間長、需久坐或久站的人是慢性骨盆疼痛的高危族群，另外若有睡眠問題、壓力性飲食，或心跳、血壓偏高，也代表可能處在壓力之下，應提高警惕。預防措施包括維持健康的飲食和睡眠，還要定期運動，例如將呼吸和伸展訓練與有氧運動結合，透過規律的生活慢慢找回身體的主導權。

社會刻板印象讓男性對治療卻步！醫：健康是自己的

《彭博社》報導中也表示，美國正面臨男性骨盆治療師不足的問題。對此台灣林智佳醫師提到，目前在台灣骨盆復建相關的醫療人員同樣缺乏，專注在骨盆疼痛治療的更是少之又少。部分男性患者可能因生理或文化因素，在面對女性醫療人員時感到尷尬或難以放鬆，因此男性醫療人員的存在有其必要性，但林醫師強調，如同婦產科有男醫師，女性也可以治療男性骨盆疼痛。

社會對這類疾病仍有歧視，使得患者因害怕被貼標籤，不敢尋求協助。「健康是自己的，我們不需要因為別人的閒言閒語而不去就醫。」慢性骨盆疼痛有機會透過治療改善，除了鼓勵患者積極就醫外，林智佳醫師表示，骨盆復健治療是一個長期的過程，就像健身練體格一樣，無法一次到位，需要患者持續的耐心配合才能有所幫助。

