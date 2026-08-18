瞓覺經常出汗？常見於打工仔和更年期女性　中醫教3原則調理

明明冷氣開得很強，半夜卻突然熱醒，發現胸口、脖子全是汗，甚至連枕頭都濕了一半？中醫師表示，這種入睡時悄悄流汗、醒來即止的現象，叫做「盜汗」。



Dr.Nice(忠孝)台灣明悅中醫診所副院長朱益智醫師說，在中醫眼裡，汗液如同身體的「強盜」，趁著夜間防禦能量（衛氣）入裡休息時，將體內的津液偷走。這不只是室溫問題，更是身體內部「陰陽失衡」的重要警訊。

誰在偷你的汗？2大高風險族群乾燒真相

朱益智指出，盜汗的核心主因通常是「陰虛內熱」。他說：「想像身體是一部機器，「陰」是冷卻水，「陽」是動力。當冷卻水不足，機器就會過熱（虛火），逼迫汗液外泄。」

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1. 更年期女性：腎陰枯竭的「潮熱風暴」

隨著荷爾蒙劇變，中醫視之為「腎陰不足」。這時期的盜汗常伴隨「潮紅」，此時，這股熱氣從胸口直衝臉部，接著全身大汗。

伴隨症狀：陰道乾澀、情緒易怒、腰膝痠軟、骨質流失感。

2. 高壓上班族：過度燒腦的「心火煎熬」

長期焦慮、熬夜，會「暗耗心血」。大腦如同引擎不斷空轉，導致心火旺盛，把體內的津液燒乾了。

伴隨症狀：頑固性失眠、心悸、健忘、口舌生瘡（嘴破）、偏頭痛。

盜汗不只是流汗，還會伴隨哪些健康隱憂

朱益智表示，盜汗通常不是孤立存在的，它往往像一串連鎖反應，帶動全身的各種不適，不容小覷。

1. 感官熱感

「五心煩熱」，即手心、腳心與胸口莫名發燙。

2. 面部特徵

兩顴發紅（如抹腮紅）、口乾舌燥、舌頭紅且苔少。

3. 免疫力下降

汗濕後毛孔張開，若不慎吹風，極易導致反覆感冒。

4. 精神耗損

中醫云「汗為心之液」，長期盜汗會讓人白天神情疲憊、氣短、注意力不集中。

中醫師推薦！給「濕透族」的對症食療方

朱益智建議，想要改善盜汗，關鍵在於「滋陰降火」。他推薦以下兩款經典藥膳，能幫助你找回乾爽好眠。

黑豆山藥滋陰湯（適合更年期族群）

功效：補腎滋陰、平抑潮熱。

食材：炒焙黑豆30g、新鮮山藥100g、紅棗5枚、枸杞10g。

做法：將食材放入鍋中加水1000ml，大火煮開後轉小火燉40分鐘。

百合蓮子清心茶（適合高壓上班族）

功效：清心安神、緩解壓力型盜汗。

食材：乾百合15g、去芯蓮子15g、麥門冬10g。

做法：放入保溫瓶，以600ml沸水悶泡20分鐘，即可代茶飲用。

居家生活準則跟上，把流失的津液補回來

朱益智提醒，在居家調理的同時，也別忘了注意以下生活準則，把被偷走的津液補回來吧！

1. 抓住黃金睡眠期

晚上11點（子時）前入睡是「養陰」最有效的方法。今晚，就從放下手機、提前半小時入睡開始。

2. 飲食宜忌

多吃銀耳、黑芝麻；少吃辣椒、炸物與酒精。

3. 環境調節

選擇透氣吸汗的純棉或天絲寢具，汗濕後應立即更換。

特別注意：若盜汗伴隨持續發燒、體重異常減輕或嚴重咳嗽，可能是結核病或甲狀腺亢進等疾患，請務必先尋求西醫檢查，排除器質性病變，再行中醫調理



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