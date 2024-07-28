中醫揭現代人6種不良飲食習慣！吃飯速度快、重口味易患慢性疾病

營養素比例失衡，是導致亞健康的根源之一。中醫師說明，現代飲食結構是由「高熱量」、「高油」、「高糖」、「高鹽」等元素構成，若是無腦亂吃，一定會帶來健康危機，改變生活中的不良飲食習慣，均衡攝取到所有營養，才是走向身體健康的第一步。



飲食不注意 慢性疾病找上門

台灣醫師余雅雯指出，飲食習慣對維持身體健康的重要性不言可喻。很多醫師都會認同，只要保持健康生活、適量喝水、保持大便通暢，多吃蔬菜、水果、雜糧等富含維他命和粗纖維的食物，少吃高脂肪食物，再加上適當運動與保持心情舒暢、充足睡眠，身體健康就不會是問題。

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但隨著人們經濟能力提升，飲食、生活型態及消費習慣的改變，群體健康問題從原本的「急性傳染病」，也逐漸變為受營養、飲食與生活型態影響的「慢性疾病」。再加上食物供應環境與食品廣告行銷的影響，使得飲食結構朝「高熱量」、「高油」、「高糖」、「高鹽」，以及「過度精緻化」發展，也增加了人們肥胖及慢性病的風險。

現代人的6種NG飲食習慣

余雅雯提出現代人常見的6種NG（不良）飲食習慣，你中標了幾個：

1. 烹調方式不佳，愛用煎、炒、油炸、碳燒、煙燻、醃漬等方式料理食物。

2. 有睡前3小時進食的習慣（吃宵夜）。

3. 每日飲水量低於2000c.c.。

4. 常有交際應酬與喝酒習慣。

5. 吃飯速度過快（咀嚼次數過少、每餐的進食時間少於10分鐘）。

6. 長期飲食偏向重口味（包含重鹹、重辣、重酸、高糖）。



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均衡攝取每種營養素才是王道

余雅雯建議，想要維持良好的身體狀態與養顏美容，就應該好好注重飲食，現代人為求方便，習慣吃脫水加工的精緻食物，這會直接影響體內水分吸收，使身體慢慢處於缺水狀態，皮膚也會失去光澤，要少吃辛辣與刺激性的食物，並均衡攝取所有營養素。

她建議民眾，三餐可用全榖類為主食來提供身體熱量，節省蛋白質的消耗，還可以幫助維持血糖，保護肌肉與內臟，多選用高纖維食物，才可促進腸道的生理健康，幫助血糖與血脂的控制，並維持少油、少鹽、少糖與多攝取鈣質、水分的習慣，才能從現代飲食結構中獲取均衡的營養。

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