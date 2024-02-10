過年暴飲暴食、長時間追劇損健康？中醫推介助消化茶飲護眼6穴位

過年期間聚餐不斷，餐餐好料大吃大喝、暴飲暴食，常會導致腹脹、腹痛、消化不良、排便不暢等胃腸道問題。



而過年時節醫院和診所又大多休息，這時中醫保健就派上用場了。

眼睛保健6大穴位（按圖看清👇👇👇）

+ 7

年節消化不良 穴位按摩、中藥茶飲可緩解

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔表示，若是出現不嚴重的消化道問題，可以試試穴位按摩或一些中藥茶飲來舒緩。

1. 內關

位於手掌側，手腕橫紋中點往上約3橫指距離處，適用胃脹氣、胃痛、噁心等。

2. 中脘

位於肚臍正上方，約1個手掌的距離處，吃太多導致的腹脹、胃痛等可按摩此處。

3. 足三里

位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，可改善腸胃問題、幫助消化。

4. 陷谷

位於足背第二趾和第三趾骨頭交接之凹陷處，可紓緩腹痛脹滿、腸鳴泄瀉的不適。

18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：【消化不良】便秘胃酸多易食滯？4大食療護脾胃飲蘿蔔汁都得！

至於幫助消化之中藥茶飲的部份，可使用以下：

1. 陳皮：理氣健脾燥濕。

2. 山楂、烏梅：消食化積，助肉類消化。

3. 麥芽：助澱粉消化。

4. 決明子：助潤腸通便。

5. 茯苓：利水消腫健脾。



眼睛保健六大穴位 用眼30分、休息10分鐘

另外，在年假期間除了吃喝，就是玩樂，長時間使用電腦和手機追劇、打電玩或是久坐玩牌、打麻將，不論是眼睛保健或是長期維持一個不動的姿勢，也都是大家必須小心注意的。

徐敬閔說，眼睛保健方法不外乎用眼環境光線充足，眼睛與物體距離的適當，養成每用眼30分鐘，應休息10分鐘的習慣等，而在中醫保健方面，可以對以下幾個穴位進行按摩，但在進行按摩前，一定要注意指甲剪短、雙手洗淨，以指腹輕緩按摩，力道適度不需要過大，有感到微微痠脹即可，記住千萬不可以直接按壓眼球，避免造成傷害。

1. 攢竹：位於眉頭前凹陷處。

2. 絲竹空：位於眉尾後凹陷處。

3. 睛明：位於內眼角凹陷處。

4. 瞳子髎：位於外眼角凹陷處。

5. 承泣：瞳孔直下，與下眼眶的交點處。

6. 四白：承泣直下，眶下孔的凹陷處。



相關文章：【護眼】脾胃氣虛愛吃辣致眼疲勞 簡單5招護眼操補肝健脾附食療👇👇👇

+ 17

坐姿應端正、長假勿久坐 每30分鐘起來動一動

此外，為求身體肌肉受力均勻，避免痠痛反覆發生，建議大家坐姿要端正，頸部直立不聳肩，腰桿挺直不駝背，膝蓋朝前不內縮及不外擴，「腳踏實地」好好坐，過年長假才能好好過。而椅子選擇也很重要，最好選擇有椅背，適當高度及軟硬度的椅子，若發現椅腳太高時，也可將小板凳墊於雙腳之下，以解決雙腳騰空受力不均問題。

年前勞動未紓緩，年假久坐不循環，如此一來疲憊的身軀一旦吃不消，便會壞了過年的大好興致。因此提醒過年長假勿久坐，每30分鐘起來動一動，休息走動搭配伸展肌肉，眺望遠方配合眼周按摩，可達到同步放鬆身體肌肉與紓緩眼睛疲勞的效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」