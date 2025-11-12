59歲唐綺陽1年減肥26公斤致皮膚鬆弛　醫生教這樣瘦身避開後遺症

現年59歲的台灣星座專家唐綺陽成功在1年內甩掉26公斤的消息引起廣泛關注，她的減重經歷激勵許多正在努力瘦身的人。然而，唐綺陽也坦承在瘦身成功後面臨了皮膚鬆弛、眼袋等問題，最終尋求醫美協助改善。



快速減重要小心 容易出現這些後遺症

當身體快速減去大量體重時，皮膚往往來不及收回原本的狀態。台灣國泰醫院皮膚科羅陽醫師指出，人體皮膚具有一定的彈性，主要由膠原蛋白和彈力纖維支撐。當體重在短時間內大幅下降，特別是減去超過20公斤以上時，皮膚的彈性纖維可能因長期被撐開而失去回彈力，導致出現鬆弛、下垂的現象。

唐綺陽減肥瘦身前後對比▼▼▼

值得注意的是，皮膚的彈性恢復能力與多個因素相關，首先是減重速度建議以每週減重0.5至1公斤，每月減重2至4公斤較為理想，讓肌膚有充分時間適應；其次是減重幅度是減去體重超過總體重30%以上，會出現的嚴重皮膚鬆弛機率增加。

此外，隨著年齡增長，人體膠原蛋白流失加速，25歲後每年約流失1%且皮膚彈性自然下降。因此，像唐老師接近6旬的減重者，更容易在瘦身後出現皮膚鬆弛問題。羅陽醫師強調，快速減重過程中若缺乏適當運動搭配，也會影響肌肉量，進一步加劇皮膚鬆弛的情況。

此外，不同部位的皮膚鬆弛程度也有差異；腹部、手臂內側及大腿內側等部位因皮膚較薄且彈性纖維密度較低，更容易出現鬆弛；臉部雖相對較薄，但由於有面部肌肉支撐，通常鬆弛程度較輕微，但仍可能出現如唐綺陽所提及的眼袋、法令紋加深等問題。

減重搭配日常保養 達到美麗與健康雙贏

羅陽醫師建議採取漸進式減重方式較為理想，讓皮膚有充分時間適應體型變化；理想減重速度應控制在每月2至4公斤，既能維持減重效果又能降低皮膚鬆弛的風險。

在運動方面，可進行有氧搭配重量訓練是最佳組合，重量訓練有助維持肌肉量，提供皮膚更好的支撐，建議每週進行2至3次阻力訓練。同時，游泳、瑜伽等全身性運動能促進血液循環，有助於皮膚彈性的維持。

日常保養要有充足水分攝取是基礎，飲食的營養攝取以如柑橘類、莓果等富含維生素C的水果，能促進膠原蛋白合成；還有魚肉、豆腐、雞蛋等優質蛋白質可提供皮膚修復所需胺基酸；富含Omega-3脂肪酸的深海魚、核桃等食物，則有助維持皮膚彈性。

外用保養品可選擇含有含維生素A的視黃醇、維生素C、胜肽成分的產品能刺激膠原蛋白增生。

羅陽醫師提醒，減重是需要耐心的過程，除了追求體重數字的改變，更應該定期監測體脂率、肌肉量等指標，關注整體健康狀態而非單純依賴體重計。必要時尋求專業協助，才能達到真正的美麗與健康雙贏。

