MissAV公佈2024年10月最受歡迎女優TOP20　老將走勢超強攻入3甲

MissAV2024年10月最受歡迎女優排名已公佈，今個月有女優新打入榜，也有老將乙愛麗絲上月才第八位，今個月拾回升勢不特止，更強攻入3甲，令上月本來佔第三位的「美少女天花板」石川澪立即坐唔穩，今個月連20強也打不入！



出道７年的櫻空桃打入20強, 佔第九位. (IG@momotopia)

首先介紹一下首入20強，一來便攻入第８位的櫻空桃。1996年12月出生的她2017年出道後，眨眼已出道7年，有「神之美乳」的稱號。櫻空桃擁有G級身型，相當好身材，不過她曾說最得意身體的部位是腹肌，其次才是胸部，因為「很柔軟」早前接受台灣媒體訪問時，曾自爆喜歡男生的類型是要對方「乾乾淨淨」， 個性要温柔。

2024年10月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP 20 美谷朱里(美谷朱音)

TOP 19 篠田優

TOP 18 姫咲華

TOP 17 沙月芽衣

TOP 16 楪可憐

TOP 15 濱崎真緒

TOP 14 大槻響

TOP 13 渚光希

TOP 12 森日向子

TOP 11 木下日葵

2024年10月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

TOP 9 櫻空桃

TOP 8 沙月惠奈

TOP 7 河北彩伽

TOP 6 倉本すみれ

2024年10月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 波多野結衣

TOP 4 彌生美月

TOP 3 乙愛麗絲

TOP 2 美園和花

TOP 1 松本一香