安藤櫻《重啟人生》劇情分析與8個伏筆盤點　犯人首集早已現身？

《重啟人生》（BRUSH UP LIFE）編劇笨蛋節奏再度攜手原班製作團隊，這次帶來由市川實日子主演的日劇《熱點》。目前劇情已進展到第8集，迎來劇情的高潮部份，越看越讓人停不下來！



這次就來盤點至今為止你可能錯過的《重啟人生》伏筆，保證看完只想驚呼：「這細節也太隱蔽了吧！」像是——原來「地面畫」的犯人早在第一集就登場，而傳說中的尾房竟然真的出現幽靈了？！

以下內容含《重啟人生》劇透



《重啟人生》由編劇笨蛋節奏再度攜手《熱點》原班人馬製作。（《重啟人生》預告截圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 27

《重啟人生》伏筆1: 高橋其實是第一集開頭的小男孩？

第一集的開頭和結尾其實暗藏巧妙的呼應——還記得開場第一幕嗎？由野間口徹飾演的男子帶著兒子泡温泉，當時小男孩不停抽鼻子，一泡進温泉後鼻子的狀況明顯好轉，甚至野間口徹還問了一句：「好多了嗎？」這段看似隨意的場景，或許其實是在埋下關鍵《重啟人生》伏筆——這個小男孩，很可能就是高橋。



畢竟，高橋曾提到自己每次使用超能力後就會生病，而酒店的温泉則能讓他恢復。這樣一對應，這幕瞬間變得耐人尋味。或許，野間口徹飾演的這位男子還會在後續劇情中再度登場？

《重啟人生》伏筆2: 清美好友三人被消除記憶？

還記得高橋第一次見到清美的好友們時，曾隨口提到經典電影《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial），但他們三人卻全都一臉茫然，完全不知道這部電影的存在。問題是——這可是一部風靡全球的經典電影，就算沒看過，也應該至少聽說過吧？這樣的「集體遺忘」實在過於反常，難道背後隱藏著某種不為人知的真相？



有網友猜測，這或許暗示著他們曾被消除過與外星人相關的記憶。而這一切，真的只是巧合，還是另有隱情？

原來「地面畫」的犯人早在第一集就登場。（《重啟人生》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《重啟人生》劇照👇👇👇

+ 25

《重啟人生》伏筆3：「地面畫」的犯人早就潛伏在家庭餐廳？

第二集中被高橋抓住的「地面畫」犯人，其實早在第一集就悄悄現身了！還記得高橋在家庭餐廳裏展示超能力的那一幕嗎？當時，他嘗試偷聽清美三人的對話，但如果仔細重播，會發現他無意間也捕捉到了周圍其他客人的聲音，而其中竟然出現了「地上畫」這個關鍵字！



也就是說，那時候的犯人，很可能就坐在餐廳裏。

《重啟人生》伏筆4：除了「地面畫」犯人，綾乃的丈夫其實也在家庭餐廳？

第三集中登場的綾乃（木南晴夏飾演），其丈夫直到尾聲才正式亮相。但如果回頭細看第一集，就會發現——他其實早已出現在家庭餐廳，就坐在清美、高橋她們的座位斜後方！



更耐人尋味的是，高橋在使用超強聽力時，除了捕捉到「地面畫」這個關鍵字，還聽到了一句模糊但極具暗示性的話：「梅本小姐的指示」。這是否意味著，綾乃的丈夫其實是受梅本市長指使，在執行某個不可告人的任務？

這個隱藏《重啟人生》伏筆，或許將成為後續劇情的關鍵拼圖……

【相關圖輯】日劇｜2025年Netflix日本作品推薦：宛如阿修羅/今際之國3/鬼城殺（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

《重啟人生》伏筆5：沒穿紫色的人，都是外星人？

第六集中，紫色服裝的比例突然激增，這是否隱藏著某種暗示？有一種推測認為——沒有穿紫色的人，可能都是外星人！畢竟高橋在這一集也沒穿紫色服裝。如果是這樣的話，綾乃、小偷前同事中本、梅本市長等等都有可能是外星人。



《重啟人生》伏筆6: 為何中本小姐在小酒館唱〈Cat's Eye〉讓清美驚訝？

在第六集中，由野呂佳代飾演的中本梢，在因偷電視機被清美抓包、遭酒店解僱後，竟然現身於清美朋友開的小酒館。而更令人意外的是，她當時演唱的歌曲，竟是經典動畫《貓眼》的主題曲〈Cat's Eye〉。



這部動畫的故事，講述的是三位白天經營咖啡廳、夜晚則化身怪盜的三姐妹，因此這首歌本身帶有強烈的「盜竊」隱喻。而中本梢選擇在清美就在場的情況下，公然演唱這首歌——這意味著什麼？還是一種刻意的挑釁？又或者，她根本對自己的「行為」感到自豪？

《重啟人生》伏筆7: 尾房真的有幽靈？

還記得某集中，高橋應尾房房客的請求前去更換燈泡，卻在玻璃窗戶上看到詭異的倒影，嚇得趕緊找清美幫忙。當時，清美以為這只是烏龍事件，因為最後發現倒影的來源是躲在被窩裏的另一名房客。



然而，如果仔細回看畫面，會發現玻璃窗戶上其實還映出了另一個幽靈般的身影！這意味著——高橋當時真的沒有看錯？他是真的看到了幽靈！如他所說，他的靈性也真的格外的強呢。

【相關圖輯】Netflix公布2025華語劇片單：王星越《五福臨門》舒淇《回魂計》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

《重啟人生》伏筆8：村上先生和考生是同一個人？

由小日向文世飾演的村上先生竟然向清美坦白，自己其實是來自未來的人，讓劇情迎來震撼大反轉！但回顧過去，其實這個《重啟人生》伏筆早已埋下，因為——他很可能就是考生上村的未來！



名字太過巧合？不，這根本是暗示！

村上先生的全名是「村上博貴」，而考生准考證上的全名竟然是「上村貴博」，名字僅是前後顛倒，這怎麼可能只是巧合？這幾乎已經明示兩人是同一個人！

回憶中的家庭構成完全一致！

某次村上先生獨自散步時，曾經提及自己童年時與父母、妹妹一起開車旅行的回憶，而考生上村帶家人入住酒店時，正好也是父母、自己和妹妹的組合，這點完全吻合。

為何村上先生要躲著上村考生？

在上村考生和家人入住酒店時，村上先生當時就坐在一旁裝作看報紙，等到他們和清美聊完後，才偷偷摸摸地溜走。如果只是普通的酒店客人，他根本沒理由要閃躲……這是不是意味著，他害怕與過去的自己相遇，擔心不小心改寫歷史？

【相關圖輯】Netflix地面師8大賣點 改編自日本極誇地產詐騙 金額涉百億日圓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

村上先生的「未來人」身份已經確定，而根據這些種種《重啟人生》伏筆，基本也可以實錘他們就是同一個人。但問題來了——他為什麼選擇回到這個時代？ 他想要改變過去？還是有更重要的目的？

根據《熱點》製作人的說法，雖然日本當地有許多考察系YouTuber全力挖掘各種《重啟人生》伏筆，但其實大家找到的都只是冰山一角。這也太壞了吧，根本就是故意讓人一刷再刷！

不過，正是這種「尋寶」的過程，讓觀劇體驗變得更加有趣。