00後女玩仙股15分鐘輸14萬「比失戀還痛」最後悔1事！網民:太貪心

股票投資市場風險大回報大，不少年輕人為實現財富自由急於求成而衝動投資，最終落入萬丈深淵。近日網絡上有00後女生發文指，自己因沒做足功課又不捨得止損，而慘變「成爲大户割的韭菜」，在短短15分鐘輸盡14萬資金。事主事後導致情緒崩潰，稱「比失戀還痛」，引來網民熱議。



望一夜致富 大跌後仍不捨得止損

該名女生以《00後女生輸光14萬 人生還會有救嗎？》為題，於社交平台上發文指自己其實不太貪心，不碰期權槓桿，只為每晚1%回報，但因自己沒有基本投資意識，購入仙股，其後大跌亦不捨得止損而再加碼，結果五月由盈利+2%變成虧損-113%。

00後女生在網上發文指自己因投資仙股後不懂止損而輸光14萬（網上截圖）

女生承認事後5日情緒仍然崩潰，坦言「比失戀還痛」，每晚都會間歇性崩潰大哭，白天還要和別人說笑，指生怕如自己說了，股市失敗會被放大為人生的失職。女生又講到自己生活看到任何事物都會量化其價值，「14萬可以買一輛車，交一年租，可以唸大學」，但自己做錯了在投資仙股上。

炒賣仙股，陷阱處處，散戶還是不要沾手。（資料圖片）

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網民安慰：算輸得少，睇開啲

帖文隨即引來網友熱議紛紛留言。有網民認爲事主追求每晚1%，即全年回報365%，批評事主「太貪心」、「沒有基本的投資意識還敢進場」、「短炒沒出路」，亦有不少網民安慰指「14萬唔係好大數，努力打工還清佢先，再慢慢學投資」、「當係買個大大嘅教訓啦，重新儲過錢，仲細個冇事」、「算輸得少，睇開啲」、「沒負債，人活著就好好」。有網民更教路「散戶只需買指數ETF，例如VOO」、「想放棄炒股就頂投VOO QQQ吧」。

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女生事後亦留言解釋自己其實只是希望平均每年增長10%，亦非「全部錢都炒」，但仍感謝網民安慰及分享自身投資經歷，指自己會銘記於心並努力儲錢，重新學習投資理財知識。

該女生事後發文解釋並感謝網友（網上截圖）

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