曾國衛請辭｜前列腺癌年輕化！10大壞習慣致病　飲珍珠奶茶都中招

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。他透露自己在高強度工作下身體出現問題，前列腺癌指數PSA一直上升，檢查及服藥後情況沒大改善，於去年12月立法會選舉後決定請辭，消息引起大眾關注。雖說前列腺問題多出現於50歲以上，患病率隨年齡增加，但各位後生仔千萬別以為是遙不可及的「阿伯病」，有醫師警示，前列腺問題近年有極速年輕化趨勢！



1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞表示前列腺癌指數PSA一直上升，哪PSA其實是甚麼呢?PSA是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，主要透過血液作檢測，一般男性的血液中出現PSA屬正常情況。但若指數升高，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆。而根據香港最新統計數據，前列腺癌是男性最常見的癌症第三位，每25位男性就有一位有機會患前列腺癌，為男性癌症殺手第4位。 台灣腎臟科名醫洪永祥曾在FB專頁指出，前列腺問題近年有極速年輕化趨勢，30至40歲男性的超聲波異常比例，短短5年間由8%激增至24%。即是每4個壯年男士，就有1個前列腺出現異常。醫師亦盤點出「10大傷前列腺行為」，原來不少都是香港年輕人的通病，連大家最愛的珍珠奶茶都榜上有名！

﹙日劇《大叔的愛》劇照﹚

Top 10. 常踩單車

醫師指出，踩單車時坐墊的設計會持續壓迫會陰部，長時間騎行會刺激前列腺。雖然運動有益，但若本身前列腺已有發炎症狀，建議減少騎行時間或選擇質量更好的坐墊。他亦提醒，PSA（前列腺特異抗原）是檢測前列腺癌的重要指標。由於踩單車動作會刺激前列腺，建議在進行檢查前24至48小時不要踩單車，以免導致指數上升，影響結果準確性。

Top 9. 高風險性行為

性生活混亂不只影響生殖器，更傷前列腺。研究顯示，若曾感染性病而又未經正確治療，可能會擴散至前列腺，引發長期的慢性前列腺問題。有性病史或前列腺發炎紀錄的男性，日後患癌風險較一般人高。

（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

Top 8. 習慣強行「忍精不射」

有些男士誤以為「忍住唔射」可以增強性能力，醫師提醒偶爾一兩次危害不大，但若長期養成這種壞習慣，會導致前列腺充血腫脹。加上精液被迫回流至前列腺，容易發生「射不乾淨」的情況，可能還會引發充血性前列腺炎。

Top 7. 食得太多紅肉／高脂炸物

美國研究發現，飲食習慣與前列腺癌有直接關係。每星期食超過1.5份油煎紅肉，患癌機率增加30%。若經常進食高溫烹煮的紅肉，風險更會上升約40%。因為紅肉的飽和脂肪及加工肉類的化學添加劑，容易誘發細胞異常增生。

(《THE KING：永遠的君主》劇照)

Top 6. 射精次數太少

哈佛大學一項研究指出，射精頻率較高的男性，患癌風險反而較低。與每月射精4-7次的人相比，每月射精21次的男性，患前列腺癌機率低了31%。這顯示適度的排空，有助於維持前列腺健康。而每周平均維持4.6至7次射精頻率的男士，比起每周少於2.3次的人，患上前列腺癌的風險足足低36%。

Top 5. 長期熬夜、睡眠不足

熬夜不只傷肝，更傷前列腺。睡眠不足會擾亂生理時鐘，令人更傾向攝取高熱量宵夜，導致肥胖。冰島大學研究發現，有睡眠障礙的60歲男性，患前列腺癌風險比一般人高2倍，若情況嚴重者，風險更會暴增至3倍。

《金秘書為何那樣》劇照

Top 4. 久坐、久站、久蹲

長時間久坐、久站或久蹲會造成前列腺充血膨脹和壓迫尿道令其縮小，最終引發排尿困難的症狀。研究更發現，久坐的生活方式與良性前列腺增生的發病率有顯著關聯。醫生建議，應盡量避免維持同一姿勢超過30分鐘。

（《藍色海洋的傳說》劇照）

Top 3. 經常忍尿

忍尿絕對是前列腺的大敵。尿液長期滯留在膀胱，容易滋生細菌，增加尿道感染風險，進而誘發細菌性前列腺炎。長期憋尿更會令膀胱壁增厚，阻塞尿道，更加容易導致尿道感染。

Top 2. 愛飲含糖飲料

醫師警告，經常飲用含高濃度精緻糖的飲品，如珍珠奶茶、汽水等，容易引致肥胖、胰島素阻抗及代謝症候群。而這些代謝問題會產生發炎反應，直接促進前列腺增生，加重肥大症狀。研究更指，頻繁飲用含糖飲料的男性，罹患侵襲性前列腺癌的風險較高。

（《太陽的後裔》劇照）

Top 1. 煙酒過多

吸煙與多種癌症有關，研究指吸煙者確診前列腺癌後，復發及惡化風險更高。而長期大量飲酒（每周逾14份酒精飲料），酒精會影響荷爾蒙水平，特別是干擾睪固酮代謝，潛在地刺激前列腺細胞增生，增加患癌風險。

資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法