政府工｜熟屯門同識中國方言優先！民政處請活動統籌員月薪近17K

【政府工／公務員／民政處】屯門民政事務處近日招聘活動統籌員(區議會)，為推行地區項目提供行政和執行上的支援，入職其中一個條件是熟悉屯門，而且識其他中國方言更可優先考慮，各位屯門的街坊有興趣不妨一試。



今次屯門區議會請活動統籌員，不用大學學歷，但DＳＥ要五科有第三級成績或以上，也要熟習電腦操作，操流利粵語，能書寫一般中、英文。面試時，須接受中文打字測試。

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屯門民政事務處—活動統籌員(區議會)招聘詳情：

月薪 $16,885

截止日期：06/10/2022 19:00

入職要求

(a)(i)DSE五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即DSE或香港中學會考中文和英文考獲第2級或以上成績，或具同等成績

申請人需具備工作經驗，熟習電腦操作(包括一般文字處理，MS Word、Excel、PPT等)，操流利粵語，能書寫一般中、英文體。熟悉屯門，或教育程度較高，能操中國其他地區方言者優先考慮。面試時，須接受中文打字測試。

職責

(a)協助處理撥款發放申領，聯絡區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構，整理和編制統計報表等；

(b)監察地區項目的進度，包括審理區議會、其他政府部門、非牟利團體及╱或商營機構提交的定期財務報告和進度報告的情況；

(c)為區議會、相關委員會及其會議提供秘書和後勤支援服務；

(d)就處理申請及辦公室行政事宜提供行政支援，並協助檔案管理的工作；

(e)更新及管理屯門區議會網頁；

(f)處理公眾和其他機構的查詢；

(g)協助統籌和舉辦與地區項目相關的宣傳和公共關係活動；以及

(h)在有需要時執行其他相關職務。

聘用條件

按非公務員合約條款受聘，為期十二個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時需求及受聘者的工作表現而定。若表現良好，可獲得一筆酬金，相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請方法

只限親身或郵寄。申請表格[通用表格第340號（3/2013修訂版）]可於民政事務處諮詢服務中心／民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。填妥申請表格連同學歷及工作證明副本郵寄或親身遞交至屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓屯門民政事務處(封註「申請活動統籌員(區議會)職位」)。

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