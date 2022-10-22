愉快動物餅其實無長頸鹿同鱷魚！自曝粉紅色包裝太鮮艷搞到賣唔出

日本品牌金必氏（GINBIS）大家未必認識，但相信你一定認識它的招牌商品之一，「愉快動物餅」。餅乾特徵是有動物的形狀，而且好吃同時又能學到英文字，很多小朋友、大朋友都喜歡吃。但你知道動物餅裏面有幾多種動物嗎？又有沒有發現其實有一隻動物出現在包裝上，但事實上不在餅乾裏面呢？……



（J-Castニュース）

本品牌金必氏（GINBIS）的「愉快動物餅」是不少港人的童年回憶，裏面有46種不同動物的餅乾；年少時都透過動物餅學到幾個動物的正確英文名。其實動物餅今年已經迎來發售44周年，近年除了賣餅乾，亦有販賣毛公仔、夜燈等等周邊。「愉快動物餅」多年來受到男女老少歡迎，到底它是如何誕生的呢？

元祖版「愉快動物餅」——「動物四十七士」（Twitter：@bankolan）

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日媒「WalkerPlus」最近就訪問了GINBIS的公關吉村萌子，她講到其實「愉快動物餅」一開始並不是現在大家在超市、便利店所看到的樣貌。1969年時還沒有動物形狀的餅乾，GINBIS的創業人想製作「其他公司沒有推出過的商品」，於是便想到以動物園的47種人氣動物的輪廓推出「動物四十七士」。

「動物四十七士」比「愉快動物餅」厚，而且味道也比較樸素。到了1978年，他們想製作較薄身的餅乾，便調整做法和材料的比例，變成厚度減半但又不會太易碎的「愉快動物餅」。包裝也從復古的設計改成現在的風格，而且動物的種類也是在這時由47種減至46種。

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而被刪減的動物就是樹熊。牠的特徵是一對大大的耳朵，但將餅乾變薄後，無論如何在製作過程中耳朵會斷掉，因此他們唯有放棄將牠做成餅乾了。「愉快動物餅」的另一個特徵是顔色鮮艷的包裝盒，配合可愛的獅子、兔子和長頸鹿等卡通人物。大家有沒有注意到，包裝上雖然畫著長頸鹿和鱷魚，但他們從未出現在餅乾裏面！其實他們和樹熊一樣，因爲脖子和尾巴容易斷開，所以沒有被做成餅乾。不過，因爲牠們是在動物園有高人氣的動物，又配合包裝的顔色和設計，便照樣被畫在包裝上了。

因同樣理由，樹熊也被偷偷地畫到包裝上了，大家不妨可以找找看啊！最有趣的是，其實當年因爲粉紅色的鮮艷包裝太嶄新，足足花了1年時間才成功令民衆接受、大賣。

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