日本驚見老人「偷竊犯」背包卡住一物!網民爆笑推理:100%去完餐廳

不少餐廳都會在客人的座位旁邊放著置物籃，方便客人放下隨身物品，例如外套、手袋、背包等，在用餐時更可以順手。有網民在社交平台上分享一張照片，相中一位老人正背著一個背包，但是背包底下卻卡住了一個置物籃，引發網民紛紛爆笑推理！



《季前賽》劇照

網民在Facebook群組「路上觀察學院」上分享一張照片，圖中一名老人疑似身處日本，正站在路邊等候巴士，他手上拿著一張字、背上則背著一個背包，而仔細一看才發現，背包的底部卡著了一個咖啡色的方形置物籃。

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Facebook群組「路上觀察學院」截圖

發帖網民於是笑稱，「根據我之前當主管識人多年的經歷，這外國人剛剛一定在餐廳用過餐」、他完全沒有發現他的包包跟餐廳的置物盒已經合體，但在上車的那一刻他的家人接連的發現這驚人的事實」，如此有趣的一幕引發網民爆笑。

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網民十分肯定地推理老人疑似於剛才到過餐廳用餐，但意外地把餐廳提供放置背包的置物籃直接「打包」，令網民笑稱外國老人「吃飽了還外帶」、「我沒當過主管， 我也看的出來」、「吃飽瞬間變成偷竊犯的外國人」、「我以為是背包設計」、「差點以為BV出新包」。除此之外，圖片也引發網民共鳴，紛紛表示曾發生過同樣的事情，稱：「我做過一模一樣的事 只是好險在櫃檯結帳時店員就看到了」。

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