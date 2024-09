魔戒｜85歲伊恩麥基倫繼續做甘道夫　年中演舞台劇跌落台死過翻生

英國演員伊恩麥基倫(Ian McKellen)今年已滿85歲,但他仍沒打算退休,這些年還是出演了大量的電影、劇集、舞台劇,而影迷對他出演過最有印象的兩位角色分別為:《變種特攻系列》 (X-Men)磁力王及《魔戒系列電影》(The Lord of the Rings)甘道夫。



而在今年6月中旬,伊恩麥基倫在巡迴演出新的舞台劇《玩家之王》(Player Kings)時,因一場打鬥戲意外從舞台前摔下來,導致手腕骨折,所幸並無大礙,但也讓他意識到自己的年紀已不年輕,必須更加小心才行。

近期,伊恩麥基倫也自行向媒體透露了他將在全新的魔戒電影《魔戒:尋找咕嚕》(Lord of the Rings: The Hunt for Gollum)中繼續飾演「甘道夫」一角。

*《魔戒:尋找咕嚕》,顧名思義就是會以咕嚕為主角,在三部曲中飾演該角的Andy Serkis也會一同回歸,此外他還會一併擔任本片的導演,預定將在2026年內上映。



伊恩麥基倫談到甘道夫時說:

我已經聽說甘道夫也會出現在那部電影中,但我還不知道他將得到多少報酬或能說多少話,目前暫時只能告訴大家這麼多了。只要我的腿、肺部和腦袋都能繼續正常的運作,那我就會繼續扮演這個角色。說實話,如果我能控制,那我絕對不會讓其他人戴上那頂尖帽與假鬍子。



