魔戒｜85歲伊恩麥基倫繼續做甘道夫　年中演舞台劇跌落台死過翻生

英國演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）今年已滿85歲，但他仍沒打算退休，這些年還是出演了大量的電影、劇集、舞台劇，而影迷對他出演過最有印象的兩位角色分別為：《變種特攻系列》 （X-Men）磁力王及《魔戒系列電影》（The Lord of the Rings）甘道夫。



老當益壯但還是要注意身體啊！

而在今年6月中旬，伊恩麥基倫在巡迴演出新的舞台劇《玩家之王》（Player Kings）時，因一場打鬥戲意外從舞台前摔下來，導致手腕骨折，所幸並無大礙，但也讓他意識到自己的年紀已不年輕，必須更加小心才行。

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近期，伊恩麥基倫也自行向媒體透露了他將在全新的魔戒電影《魔戒：尋找咕嚕》（Lord of the Rings: The Hunt for Gollum）中繼續飾演「甘道夫」一角。

＊《魔戒：尋找咕嚕》，顧名思義就是會以咕嚕為主角，在三部曲中飾演該角的Andy Serkis也會一同回歸，此外他還會一併擔任本片的導演，預定將在2026年內上映。



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伊恩麥基倫談到甘道夫時說：

我已經聽說甘道夫也會出現在那部電影中，但我還不知道他將得到多少報酬或能說多少話，目前暫時只能告訴大家這麼多了。只要我的腿、肺部和腦袋都能繼續正常的運作，那我就會繼續扮演這個角色。說實話，如果我能控制，那我絕對不會讓其他人戴上那頂尖帽與假鬍子。



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